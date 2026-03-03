Joaquín Debeljuh ganó la tercera etapa y avanzó al segundo puesto en el SARR

El piloto de Acevedo - Pergamino , Joaquín Debeljuh Taruselli , se adjudicó este lunes la tercera etapa de la séptima edición del South American Rally Race (SARR) y escaló al segundo puesto de la clasificación general de Motos, en una competencia que lo tiene nuevamente como gran protagonista (participó en todas las ediciones y ganó en 2025).

La jornada, con inicio y llegada en Tinogasta (Catamarca), tuvo un desenlace cambiante: en primera instancia el ganador había sido el puntano Martín Duplessis (Fantic), pero cerca de la noche la organización confirmó una penalización de 15 minutos para el piloto de Villa Mercedes, lo que dejó a Debeljuh Taruselli -piloto oficial de RVM Argentina - como vencedor de la etapa.

Con este resultado achicó diferencias y avanzó al segundo puesto en la general, a 22 minutos y 15 segundos del propio Duplessis, cuando ya se disputaron tres de las ocho etapas previstas.

La tercera etapa , recortada a 170 kilómetros y dividida en dos especiales cronometradas , tuvo como gran protagonista a las dunas de Fiambalá. Las altas temperaturas del mediodía catamarqueño y la arena blanda se transformaron en una verdadera trampa para motos, quads, UTV y camionetas.

En ese contexto exigente, Debeljuh Taruselli completó la etapa a un ritmo demoledor. Abrió pista durante gran parte de la especial y marcó un tiempo sobresaliente. La segunda especial del día lunes concluyó a metros del polideportivo de Tinogasta, donde se montó el campamento del SARR, en otra jornada que dejó en claro la dureza de una competencia que no perdona errores. En el clasificador provisorio Duplessis era el vencedor de la etapa, pero tras la sanción aplicada al puntano, Debeljuh Taruselli heredó el primer puesto y celebró su victoria parcial.

Segundo en la general

Tras la resolución oficial, la clasificación general de Motos mantiene como líder a Martín Duplessis, aunque ahora con Debeljuh Taruselli como escolta, reduciendo la brecha y metiéndose en la pelea por la punta. El paraguayo Guido Krahn (Kove) completa el podio parcial.

Para el piloto de Acevedo-Pergamino, ganador de la edición 2025 y actual campeón Latinoamericano FIM y Argentino (CANAV) 2025, este resultado parcial ratifica el positivo momento deportivo con el que llegó a la carrera. El SARR 2026 es la primera fecha del Campeonato Latinoamericano FIM de rally raid y del Argentino (CANAV), certámenes en los que Debeljuh Taruselli defiende la corona.

Joaquin con Kevin Joaquín Debeljuh junto al salteño Kevin Benavides, dos veces ganador del Dakar en Motos, quien participa del SARR en la categoría UTV. @facundo_ahumada_fotografia

Una edición más exigente

Antes de viajar, el propio Joaquín había anticipado que llegaba “mejor que el año pasado”, tras una preparación física intensa y una puesta a punto exhaustiva de la RVM Rally 450R, una moto desarrollada exclusivamente para competencia.

La caravana del SARR recorrerá alrededor de 3.500 kilómetros hasta el sábado 7 a través de La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, con dunas emblemáticas como las de Fiambalá, ríos secos, salinas y tramos de alta velocidad que exigen tanto en lo físico como en la navegación.

Este martes se disputa la cuarta etapa entre Tinogasta y San Juan, la más extensa de esta edición, con 680 kilómetros entre enlaces y especiales, y con vivac en pleno desierto sanjuanino, en una experiencia similar al Dakar. Con una etapa menos y mucho camino por recorrer, el representante pergaminense ya dio un golpe importante en la carrera. Y va por más.