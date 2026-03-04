Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

miércoles 04 de marzo de 2026
    La iniciativa de Baradero está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años y combina capacitación en turismo local con memoria histórica y prácticas profesionalizantes.

    4 de marzo de 2026 - 18:34
    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del&nbsp;Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    zonanortehoy.com

    El Municipio de Baradero lanzó la convocatoria 2026 del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes “Turismo Joven y Memoria”, una propuesta destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años que busca articular capacitación en turismo local con una mirada histórica y de derechos humanos, promoviendo además su primera experiencia laboral.

    La iniciativa es impulsada por la Dirección de Juventudes y Derechos Humanos en conjunto con la Subsecretaría de Producción y Desarrollo Económico y Ambiente, y la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes, consolidando un trabajo interárea con fuerte impronta formativa y social.

    Turismo Joven y Memoria: formación con salida laboral en Baradero

    El programa apunta a brindar herramientas concretas en turismo local y gestión cultural, integrando conocimientos históricos vinculados a la memoria colectiva y la identidad de la ciudad.

    Está dirigido a jóvenes que hayan finalizado el secundario con orientación en Turismo, Comunicación o Lenguas Extranjeras, así como también a quienes se encuentren cursando el Profesorado de Historia o Geografía.

    El taller comenzará el martes 10 de marzo a las 18 horas en la Casa de las Juventudes, ubicada en la intersección de Almirante Brown y San Martín. Allí se desarrollarán encuentros formativos que combinarán contenidos teóricos y prácticos, con el objetivo de generar futuras oportunidades laborales vinculadas al turismo local.

    Desde el Municipio remarcaron que se trata de una instancia de prácticas profesionalizantes pensada como primer acercamiento al mundo del trabajo, permitiendo a los jóvenes aplicar conocimientos en territorio y adquirir experiencia concreta.

    Memoria, derechos humanos y turismo con perspectiva histórica

    Uno de los ejes centrales del programa es la construcción de memoria colectiva. La propuesta incorpora una mirada histórica que pone en valor los procesos sociales atravesados por el país, recordando la vulneración de derechos durante la última dictadura militar y el proceso de recuperación democrática.

    En ese sentido, el enfoque busca fortalecer una conciencia crítica en torno a los derechos humanos, entendiendo la memoria como herramienta fundamental para prevenir la violencia institucional y promover una sociedad más justa.

    Desde la oficina de Derechos Humanos señalaron que la iniciativa no sólo apunta a la capacitación técnica, sino también a la formación ciudadana, promoviendo el compromiso con la democracia y el respeto por las garantías fundamentales.

    Cómo inscribirse al programa Turismo Joven y Memoria 2026

    La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse de manera online a través del formulario oficial publicado por el Municipio.

    También es posible anotarse de forma presencial en la oficina de Desarrollo Social, ubicada en Santa María de Oro 450, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas.

    Las autoridades municipales invitaron a los jóvenes de la comunidad a sumarse a esta propuesta que combina formación, identidad local y experiencia profesional, destacando que el turismo cultural y la memoria histórica constituyen herramientas estratégicas para el desarrollo económico y social de Baradero.

    Con esta convocatoria, el Municipio reafirma su compromiso con las juventudes, la promoción del trabajo y la consolidación de políticas públicas que integren desarrollo productivo, cultura y derechos humanos en un mismo horizonte.

    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

