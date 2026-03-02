lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Luciano Dragi y Soledad Aita, referentes pergaminenses en los 10K Sonder

    En una carrera de alto nivel y convocatoria histórica, Dragi fue Top 20 en la general masculina y Aita décima entre las damas. Ivo Tapia fue segundo en los 4K.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de marzo de 2026 - 15:04
    Luciano Dragi y Soledad Aita lideraron la participación pergaminense en los 10K Sonder.

    Luciano Dragi y Soledad Aita lideraron la participación pergaminense en los 10K Sonder.

    @diegocastroph / @soledadaita7

    Con una convocatoria récord de 8.700 participantes, el sábado por la noche se disputó en Rosario, con epicentro en el Monumento a la Bandera, la 22ª edición de la Nocturna Sonder, una de las pruebas de calle más convocantes del calendario nacional.

    Lee además
    Victoria que vale oro: Pergamino Básquet derrotó a Gimnasia en el “Dorado Merlo” y respira.

    Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días
    Integrantes de la Fundación, funcionarios municipales y atletas durante la presentación de la indumentaria. video

    Pergamino se prepara para correr junto a la Fundación Leandra Barros

    En un circuito atractivo y con un nivel de elite en la distancia principal de 10 kilómetros, los atletas de Pergamino volvieron a dejar su sello con actuaciones destacadas tanto en la clasificación general como en sus respectivas categorías.

    Top 20 para Luciano Dragi

    Luciano Dragi abrió su temporada 2026 de calle con una sólida performance al meterse en el Top 20 de la clasificación general masculina. El integrante de Atenas Running Team detuvo el cronómetro en 32m. 52s., registro que le permitió ubicarse 20º en la general de caballeros y séptimo en la categoría 35 a 39 años.

    “Lucho”, dueño de la mejor marca histórica de un pergaminense en maratón (2h. 28m. 50s. en Buenos Aires en septiembre de 2024), promedió 3m. 17s. por kilómetro en una competencia de altísima exigencia. “Frente a la adversidad, siempre sigo luchando”, publicó en sus redes sociales, reflejando el espíritu con el que encaró esta carrera.

    La prueba fue ganada por el santiagueño Pablo Toledo, quien se impuso con un tiempo de 29m. 28s., apenas un segundo por delante del misionero Edgardo Franco (29m. 29s.) y dos sobre el chubutense Joaquín Arbe (29m. 30s.), atleta olímpico en Tokio 2020 y vencedor de la edición anterior.

    Soledad Aita, décima en damas

    En la rama femenina, Soledad Aita volvió a ratificar su buen presente al finalizar décima en la clasificación general de damas, en una carrera de gran nivel. La pergaminense completó los 10K en 38m. 11s, con un promedio de 3m. 49s. por kilómetro, y además fue segunda en la categoría 40 a 44 años.

    “Seguir sumando con buenos resultados es hermoso! Nunca fácil. Así pasaron mis @10ksonder tan esperados, una carrera con un gran nivel”, expresó en sus redes sociales la atleta del equipo Control G Running, que dirige Mariano García.

    La actuación en Rosario se suma a un inicio de temporada sumamente positivo para Aita. Semanas atrás había logrado su segundo podio del año al ocupar el tercer puesto del Maratón Nocturno de Peyrano sobre 8 kilómetros, confirmando regularidad y competitividad en cada presentación.

    Otra representante de Pergamino que se metió entre las principales posiciones de su categoría en la Nocturna Sonder fue Mariela Delmas, quien se ubicó cuarta en 45 a 49 años con un tiempo de 46m. 26s. Además, la entrenadora de Hábito Run, finalizó 56ª en la general femenina.

    La prueba femenina fue dominada nuevamente por la santiagueña Nélida Peñaflor, quien logró su cuarta victoria consecutiva en Rosario y estableció un nuevo récord de circuito con 32m. 33s. El podio lo completaron María Julia Vázquez (35m. 21s.) y Daiana Juárez (35m. 24s.).

    Ivo Tapia segundo en los 4K

    En la distancia complementaria de 4K, el pergaminense Ivo Tapia protagonizó una gran actuación al finalizar segundo (10m. 15s), a cinco segundos del ganador, Alexis Gardini (Granadero Baigorria), en una ajustada definición.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días

    Pergamino se prepara para correr junto a la Fundación Leandra Barros

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

    Pergamino vive una jornada histórica con el Nacional Juvenil de para atletismo

    Pergamino Básquet enfrenta a Gimnasia de La Plata en busca de un golpe anímico

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cargar combustible vuelve a encarecerse: los nuevos valores en San Nicolás.

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento
    La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

    Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

    Andrea Sarnari: “Es positivo escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país, dijo la titular de FAA.

    Federación Agraria Argentina valoró el reconocimiento al campo en el discurso de Javier Milei

    Se realizó en San Pedro el primer seminario del año de NABBA Argentina, una jornada intensiva de capacitación centrada en entrenamiento, planificación de rutinas y diagnóstico rápido de lesiones en el ámbito del gimnasio.

    Capacitación de NABBA Argentina en San Pedro: formación técnica y prevención de lesiones en gimnasios

    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino