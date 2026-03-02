Luciano Dragi y Soledad Aita, referentes pergaminenses en los 10K Sonder

Con una convocatoria récord de 8.700 participantes, el sábado por la noche se disputó en Rosario , con epicentro en el Monumento a la Bandera, la 22ª edición de la Nocturna Sonder , una de las pruebas de calle más convocantes del calendario nacional.

En un circuito atractivo y con un nivel de elite en la distancia principal de 10 kilómetros , los atletas de Pergamino volvieron a dejar su sello con actuaciones destacadas tanto en la clasificación general como en sus respectivas categorías.

Luciano Dragi abrió su temporada 2026 de calle con una sólida performance al meterse en el Top 20 de la clasificación general masculina. El integrante de Atenas Running Team detuvo el cronómetro en 32m. 52s ., registro que le permitió ubicarse 20º en la general de caballeros y séptimo en la categoría 35 a 39 años.

“Lucho”, dueño de la mejor marca histórica de un pergaminense en maratón (2h. 28m. 50s. en Buenos Aires en septiembre de 2024), promedió 3m. 17s. por kilómetro en una competencia de altísima exigencia. “Frente a la adversidad, siempre sigo luchando” , publicó en sus redes sociales, reflejando el espíritu con el que encaró esta carrera.

La prueba fue ganada por el santiagueño Pablo Toledo, quien se impuso con un tiempo de 29m. 28s., apenas un segundo por delante del misionero Edgardo Franco (29m. 29s.) y dos sobre el chubutense Joaquín Arbe (29m. 30s.), atleta olímpico en Tokio 2020 y vencedor de la edición anterior.

Soledad Aita, décima en damas

En la rama femenina, Soledad Aita volvió a ratificar su buen presente al finalizar décima en la clasificación general de damas, en una carrera de gran nivel. La pergaminense completó los 10K en 38m. 11s, con un promedio de 3m. 49s. por kilómetro, y además fue segunda en la categoría 40 a 44 años.

“Seguir sumando con buenos resultados es hermoso! Nunca fácil. Así pasaron mis @10ksonder tan esperados, una carrera con un gran nivel”, expresó en sus redes sociales la atleta del equipo Control G Running, que dirige Mariano García.

La actuación en Rosario se suma a un inicio de temporada sumamente positivo para Aita. Semanas atrás había logrado su segundo podio del año al ocupar el tercer puesto del Maratón Nocturno de Peyrano sobre 8 kilómetros, confirmando regularidad y competitividad en cada presentación.

Otra representante de Pergamino que se metió entre las principales posiciones de su categoría en la Nocturna Sonder fue Mariela Delmas, quien se ubicó cuarta en 45 a 49 años con un tiempo de 46m. 26s. Además, la entrenadora de Hábito Run, finalizó 56ª en la general femenina.

La prueba femenina fue dominada nuevamente por la santiagueña Nélida Peñaflor, quien logró su cuarta victoria consecutiva en Rosario y estableció un nuevo récord de circuito con 32m. 33s. El podio lo completaron María Julia Vázquez (35m. 21s.) y Daiana Juárez (35m. 24s.).

Ivo Tapia segundo en los 4K

En la distancia complementaria de 4K, el pergaminense Ivo Tapia protagonizó una gran actuación al finalizar segundo (10m. 15s), a cinco segundos del ganador, Alexis Gardini (Granadero Baigorria), en una ajustada definición.