    • Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    El Rojinegro sigue con su puesta a punto: victoria 3-1 en el primer partido y derrota 1-0 en el segundo. El viernes jugará otro amistoso ante Compañía de Salto.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de marzo de 2026 - 14:59
    Douglas Haig busca consolidar su funcionamiento: el viernes tendrá su sexto amistoso.

    El saldo fue equilibrado: victoria 3 a 1 para el Rojinegro en el primer encuentro y triunfo 1 a 0 para el conjunto de Villa Ramallo en el segundo. De esta manera, el equipo dirigido por Sebastián Cejas continúa sumando rodaje y variantes a poco más de dos semanas del debut oficial.

    Contundencia en el primero

    En el primer partido, Douglas Haig mostró efectividad y resolvió con autoridad. Se impuso 3 a 1 con goles de Jonatan Palacio y Joaquín Castellano, en dos oportunidades. El tanto de Palacio y el primero de Castellano llegaron en el primer tiempo, mientras que el segundo del volante fue en el complemento para terminar de inclinar la balanza.

    Para este ensayo, “Terremoto” Cejas dispuso la siguiente formación: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Alvaro Sotelo; Martín Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez.

    En el segundo tiempo ingresaron Mauro Ponce de León por Caballo y Fabricio González por Tus, manteniendo la estructura y el ritmo del equipo, que volvió a dejar una imagen positiva rumbo al inicio de la temporada El triunfo ratificó el buen momento de Palacio, que venía de convertir el sábado pasado tres goles en Monte Maíz frente a Argentino.

    Rotación en el segundo

    En el segundo encuentro de la jornada, el Fogonero presentó una formación diferente: Agustín Auil; Martín Gómez, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Robertino Seratto, Lautaro Ojeda, Guillermo Pereira; Simón Fiorito, Luka Rosciano y Carlos Arriola. Durante el complemento ingresaron Matías Romanisio por Auil, Franco Reta por Fiorito y Lorenzo Muñoz por Arriola. En este caso, Defensores de Villa Ramallo se impuso 1 a 0. Más allá del resultado, el cuerpo técnico volvió a aprovechar la jornada para observar alternativas y seguir ajustando piezas en distintas líneas.

    Antecedente reciente

    El cruce en San Nicolás tuvo un antecedente inmediato: la semana pasada ambos equipos ya se habían enfrentado en el estadio “Miguel Morales”, con resultados favorables para Douglas (3 a 1 en el primer partido y 1 a 0 en el segundo).

    Además, el sábado pasado el conjunto pergaminense había cerrado la quinta semana de trabajo con un amistoso en Monte Maíz frente a Argentino, donde empató 0 a 0 en el primer encuentro y goleó 4 a 0 en el segundo, dejando buenas sensaciones.

    Con el fixture ya confirmado luego del sorteo de este martes, Douglas Haig sabe que debutará como local ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el “Miguel Morales”, por la primera fecha de la Zona 1.

    El viernes, el sexto amistoso

    El próximo compromiso amistoso será este viernes ante Compañía de Salto, en el estadio “Miguel Morales”, en lo que marcará el cierre de la sexta semana de pretemporada.

    Con minutos repartidos, variantes tácticas y una identidad que comienza a consolidarse, el Rojinegro continúa su puesta a punto. A medida que se acerca el 22 de marzo, cada ensayo adquiere mayor relevancia en la búsqueda del mejor funcionamiento colectivo para afrontar un Federal A que volverá a ser exigente y competitivo.

