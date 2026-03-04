Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

En la continuidad de su preparación para el Torneo Federal A , que comenzará el fin de semana del 22 de marzo, Douglas Haig disputó este miércoles su quinto amistoso de pretemporada. En San Nicolás enfrentó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo , rival que también integrará la Zona 1, en una jornada que incluyó dos partidos de 80 minutos cada uno.

El saldo fue equilibrado: victoria 3 a 1 para el Rojinegro en el primer encuentro y triunfo 1 a 0 para el conjunto de Villa Ramallo en el segundo. De esta manera, el equipo dirigido por Sebastián Cejas continúa sumando rodaje y variantes a poco más de dos semanas del debut oficial.

En el primer partido, Douglas Haig mostró efectividad y resolvió con autoridad. Se impuso 3 a 1 con goles de Jonatan Palacio y Joaquín Castellano, en dos oportunidades. El tanto de Palacio y el primero de Castellano llegaron en el primer tiempo, mientras que el segundo del volante fue en el complemento para terminar de inclinar la balanza.

En el segundo tiempo ingresaron Mauro Ponce de León por Caballo y Fabricio González por Tus, manteniendo la estructura y el ritmo del equipo, que volvió a dejar una imagen positiva rumbo al inicio de la temporada El triunfo ratificó el buen momento de Palacio, que venía de convertir el sábado pasado tres goles en Monte Maíz frente a Argentino.

Rotación en el segundo

En el segundo encuentro de la jornada, el Fogonero presentó una formación diferente: Agustín Auil; Martín Gómez, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Robertino Seratto, Lautaro Ojeda, Guillermo Pereira; Simón Fiorito, Luka Rosciano y Carlos Arriola. Durante el complemento ingresaron Matías Romanisio por Auil, Franco Reta por Fiorito y Lorenzo Muñoz por Arriola. En este caso, Defensores de Villa Ramallo se impuso 1 a 0. Más allá del resultado, el cuerpo técnico volvió a aprovechar la jornada para observar alternativas y seguir ajustando piezas en distintas líneas.

Antecedente reciente

El cruce en San Nicolás tuvo un antecedente inmediato: la semana pasada ambos equipos ya se habían enfrentado en el estadio “Miguel Morales”, con resultados favorables para Douglas (3 a 1 en el primer partido y 1 a 0 en el segundo).

Además, el sábado pasado el conjunto pergaminense había cerrado la quinta semana de trabajo con un amistoso en Monte Maíz frente a Argentino, donde empató 0 a 0 en el primer encuentro y goleó 4 a 0 en el segundo, dejando buenas sensaciones.

Con el fixture ya confirmado luego del sorteo de este martes, Douglas Haig sabe que debutará como local ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el “Miguel Morales”, por la primera fecha de la Zona 1.

El viernes, el sexto amistoso

El próximo compromiso amistoso será este viernes ante Compañía de Salto, en el estadio “Miguel Morales”, en lo que marcará el cierre de la sexta semana de pretemporada.

Con minutos repartidos, variantes tácticas y una identidad que comienza a consolidarse, el Rojinegro continúa su puesta a punto. A medida que se acerca el 22 de marzo, cada ensayo adquiere mayor relevancia en la búsqueda del mejor funcionamiento colectivo para afrontar un Federal A que volverá a ser exigente y competitivo.