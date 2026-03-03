martes 03 de marzo de 2026
    • Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron la medida de fuerza, que incluye a las ligas del interior, entre las que está Pergamino.

    3 de marzo de 2026 - 16:00
    La AFA confirmó el paro y no habrá fútbol.

    El hincha del fútbol ya se expresó a través de encuestas públicas, en las redes y hasta en las canchas el último fin de semana: está mayoritariamente en contra del paro del fútbol dispuesto por la AFA. Sin embargo, no hubo marcha atrás en reunión de Comité Ejecutivo de este martes. Se mantiene la medida de fuerza en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y en contra de la denuncia del ARCA. Por lo tanto, este fin de semana no habrá partidos en el fútbol argentino. Así, no se jugará la fecha 9 del Apertura. Tampoco el Ascenso, lógicamente.

    ¿Cuándo se jugaría la fecha 9 del Apertura?

    Se mencionan dos posibilidades de acuerdo al calendario apretado de este semeste debido a la realización de la Copa del Mundo: miércoles 18 de marzo y miércoles 22 de abril. Se hablaba también del miércoles 13 de mayo pero quedó descartada porque para esa época ya se van a estar jugando los playoffs. Entre copas nacionales e internacional, el almanaque ya está bastante cargado.

    El conflicto

    Ante la denuncia realizada por ARCA, los clubes del fútbol argentino salieron a desmentir la deuda. Pero lejos de quedarse con esa respuesta, subieron la apuesta y se propuso un paro. Durante la reunión del Comité Ejecutivo del pasado lunes 23, la propuesta de movida fue verbalizada en primer lugar por Daniel Vila, hombres de medios y presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Se sumaron Russo (Lanús), Cavagliatto (Instituto), Bianchini (Platense), Leito (Atlético de Tucumán, que venía de ser cruzado en las redes por Toviggino), Mariotto (Banfield) y muchos del Ascenso.

    Según expresaron los propios clubes en sus redes sociales, el paro surge para frenar un supuesto "ataque judicial, mediático y político" que existiría contra la AFA. Sin embargo, hubo equipos como River, Racing y Estudiantes que no emitieron ningún comunicado al respecto. De hecho, el Pincha no participó de dicha reunión.

    Temas
