sábado 28 de febrero de 2026
    • Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    El Rojinegro cerró la quinta semana de preparación: visitó a Argentino de Monte Maíz. El primer partido terminó 0 a 0, mientras que en el segundo triunfó 4 a 0.

    28 de febrero de 2026 - 15:13
    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    En la continuidad de su preparación para el Torneo Federal A 2026, Douglas Haig disputó este sábado por la mañana su cuarto amistoso de pretemporada. En el estadio “Modesto Marrone”, visitó a Argentino de Monte Maíz, otro de los equipos que se alista para la misma competencia, y dejó un balance muy positivo: empató 0 a 0 en el primer encuentro y goleó 4 a 0 en el segundo, con tres tantos del delantero pergaminense Jonatan Palacio y uno de Lautaro Ojeda.

    El examen amistoso, que incluyó dos partidos de 60 minutos cada uno (divididos en tiempos de 30’), estuvo marcado por una lluvia con tormenta eléctrica que obligó a demoras en la programación. En ese contexto, el equipo dirigido por Sebastián Cejas volvió a mostrar intensidad y una identidad que empieza a consolidarse en esta etapa preparatoria.

    Paridad en el primer partido

    Para el primer ensayo de la mañana, el Rojinegro formó con Agustín Auil; Rafael Sveruk, Agustín Pezzi, Mariano Mauri; Elián Tus, Brian Meza y Alvaro Sotelo; Robertino Seratto, Mauro Ponce de León; Marcos Giménez y Simón Fiorito.

    Douglas Haig asumió el protagonismo desde el inicio, con buena circulación en la mitad de la cancha y orden táctico. Si bien el marcador no se movió, el conjunto pergaminense fue el que mostró mayor ambición ofensiva y control territorial. En eltranscurso del encuentro ingresaron Matías Romanisio por Auil, Franco Reta por Tus y Luka Rosciano por Fiorito, manteniendo la estructura y la intensidad. El 0 a 0 dejó sensaciones favorables, especialmente por la solidez colectiva y la intención permanente de imponer condiciones aún en condición de visitante.

    Contundencia en el segundo

    En el segundo partido se vio la mejor versión ofensiva del Fogonero. Cejas dispuso la siguiente formación: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Lautaro Ojeda, Matías Canela y Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Martín Caballo y Carlos Arriola; Fabricio González y Jonatan Palacio. Luego ingresó Martín Gómez por Magnago.

    Desde el arranque, Douglas Haig marcó diferencias en ritmo y profundidad. La movilidad de sus volantes y la agresividad en los últimos metros encontraron en Jonatan Palacio a un definidor implacable. El delantero pergaminense convirtió tres goles, ratificando su buen momento en esta pretemporada. El restante tanto fue obra de Lautaro Ojeda para terminar de reflejar la superioridad del Fogonero.

    Más allá del 4 a 0, el dato relevante fue la forma. Guillermo Pereira no fue parte del amistoso debido a una leve molestia y realizó un trabajo diferenciado con el preparador físico.

    Un equipo que va tomando forma

    El amistoso en Monte Maíz marcó el cierre de la quinta semana de trabajo del plantel profesional. A lo largo de esta etapa, Douglas Haig ha sumado minutos frente a distintos rivales y ha mostrado progresos tanto en funcionamiento como en variantes tácticas.

    Tras los triunfos ante 12 de Octubre de Ferré (3 a 1) y Paraná de San Nicolás (6 a 0), y el doble éxito frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (3 a 1 y 1 a 0), el cruce ante Argentino de Monte Maíz representó otra prueba de exigencia ante un equipo de la misma categoría.

    Si bien los resultados en pretemporada no son determinantes, el Rojinegro acumula rendimientos sólidos y rotación. El cuerpo técnico continúa evaluando opciones y ajustando detalles de cara al debut oficial en el Federal A.

    Con el sorteo del fixture en el horizonte (será el martes próximo) y la fecha de inicio cada vez más cercana, Douglas Haig sigue construyendo su identidad. En Monte Maíz dejó algo más que una goleada: mostró señales de crecimiento y alimentó la ilusión de cara a una nueva temporada.

