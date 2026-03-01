Pergamino se prepara para correr junto a la Fundación Leandra Barros

Pergamino ya empieza a palpitar una de sus fechas más significativas del año. El sábado 14 de marzo a las 21:00, con largada en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, frente a la Plaza 25 de Mayo , se disputará la 14ª edición de Pergamino Corre , la prueba atlética solidaria organizada por la Fundación Leandra Barros que se ha transformado en un verdadero clásico de la ciudad y la región.

Con la tradicional distancia competitiva de 10 kilómetros y la masiva prueba Integración de 3K , la carrera volverá a convocar a miles de personas en una noche que combina deporte , emoción y compromiso social. Este año, además, tendrá un valor simbólico especial: la Fundación cumple 15 años de vida institucional.

Entrevistado en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1 , Lucas Panno -integrante de la Fundación prácticamente desde sus inicios- compartió detalles de la organización y reflexionó sobre el crecimiento sostenido del evento.

“La primera carrera fue en 2011. Participé como uno más, como cualquier pergaminense. Al año siguiente me acerqué y dije ‘quiero ayudar’. No conocía a la familia, no había conocido a Leandra, pero sentí que tenía que estar. Hoy cumplo 14 años dentro de la Fundación y es un orgullo enorme” , expresó.

Un evento que no deja de crecer

La evolución de Pergamino Corre ha sido constante. En aquella primera edición participaron entre 800 y 900 personas sumando la prueba competitiva y la integración. Para este año, la organización proyecta entre 5.000 y 6.000 participantes.

“Cada vez se suma más gente, no solo de Pergamino sino de toda la región y de otras provincias. Vienen corredores de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza y mucha gente de Capital Federal. Eso jerarquiza la carrera y demuestra que se ha instalado en el calendario”, señaló Panno.

En lo estrictamente deportivo, los 10K volverán a darle a la noche el tinte competitivo con la presencia de destacados exponentes locales y zonales. El circuito, certificado, mantiene el recorrido tradicional que ya es conocido por atletas y entrenadores. La prueba Integración, en tanto, será nuevamente el gran punto de encuentro familiar. Padres, madres, chicos, abuelos, amigos, todos caminando o corriendo por una causa común. “Es emocionante ver a las familias completas participando. Mucha gente compra la remera aunque no pueda correr. Después la ves por la calle haciendo actividad física con esa camiseta y entendés que ya es un símbolo”, destacó.

La previa del viernes 13

Como viene ocurriendo en los últimos años, la actividad comenzará un día antes. El viernes 13 desde las 18:00 se desarrollará la tradicional previa en la Plaza 25 de Mayo, con patio gastronómico, música en vivo, DJ y retiro de kits. El domo para inscripciones y entrega de indumentaria estará instalado desde el miércoles 11 en el centro de la Plaza. Esa antesala, que comenzó en el décimo aniversario y se consolidó como marca registrada, convierte al evento en un verdadero fin de semana completo para la ciudad.

“Es una fiesta para toda la familia. Incluso el que no corre viene a disfrutar. La gastronomía trabaja muchísimo, los bares de la avenida están llenos, los hoteles reciben consultas con semanas de anticipación. Es un evento que moviliza a Pergamino”, explicó Panno. En la conducción repetirán Lorena Peralba y Marcelo D’Alessio (Pop Radio 105.1), quien se suma desinteresadamente por segundo año consecutivo.

Emoción detrás de la organización

La presentación oficial de las remeras se realizó el lunes último en SportClub Pergamino, en una noche cargada de simbolismo. Este año los 10K tendrán musculosas por primera vez -muy solicitadas por los corredores en ediciones anteriores- y la paleta elegida combina dos tonalidades de verde. “Muchos competidores nos decían que en noches de mucho calor preferían musculosa. Este año decidimos escucharlos. Siempre estamos pensando cómo mejorar”, comentó Panno.

La elección de los colores estuvo coordinada por Juan Cruz, hijo menor de Leandra, quien en los últimos años asumió un rol central en la organización. “No debe ser fácil llevar ese apellido y estar al frente de algo tan grande. Hay que felicitarlo”, subrayó.

La planificación no se detiene nunca. “El 14 se corre y el 15 ya estamos pensando en la edición siguiente. Son ocho meses de trabajo intenso, reuniones, decisiones sobre circuitos, colores, sponsors, gastronomía. Es un esfuerzo enorme de muchísima gente que no cobra nada. Nadie en la Fundación percibe un peso. Lo hacemos porque creemos en la causa”, remarcó.

Objetivo que trasciende el deporte

Más allá del impacto deportivo y social, el corazón de Pergamino Corre está en su finalidad solidaria. Todo lo recaudado se destina a colaborar con personas de Pergamino y la zona que padecen enfermedades oncológicas y sus familias.

En estos 15 años, la Fundación Leandra Barros ha sido clave para el crecimiento y fortalecimiento del Centro Oncológico Pergamino (COP), incorporando aparatología, ampliando servicios y contribuyendo a que muchos pacientes puedan realizar diagnóstico y tratamiento en la ciudad sin necesidad de viajar.

“Antes muchas familias tenían que trasladarse sí o sí a otras ciudades para estudios o tratamientos. Hoy se ha avanzado muchísimo. Cada peso que entra se reinvierte en aparatología o en mejoras. Es un trabajo conjunto con el sector público y el privado. Y se vienen nuevos proyectos muy importantes que pronto se van a anunciar”, adelantó Panno.

La emoción, reconoció, es una constante. “Ver la largada, la avenida repleta de gente, la familia de Leandra emocionada, es algo que no deja de sorprendernos. El año pasado Marcelo D’Alessio me decía que sentía que Leandra estaba viva en esa salida. Que alguien de afuera lo perciba así te toca el corazón”, expresó Panno.

Inscripciones y expectativas

Las inscripciones para los 10K pueden realizarse en NRB Deportes (Avenida de Mayo 646) o en www.maraton.leandrabarros.org.ar. Desde el 1 de marzo el valor es de 35.000 pesos. Y la prueba Integración tiene un costo de 18.000 pesos (15.000 hasta 12 años) y también puede abonarse en el local o durante los días previos en el domo de la Plaza 25 Mayo. El objetivo es superar los 900 corredores del año pasado en 10K y alcanzar el millar en esta edición.

A dos semanas de la cita, Pergamino ya se prepara para vivir una noche que trasciende lo deportivo. Pergamino Corre es, año tras año, la demostración de que el compromiso colectivo puede transformar el dolor en acción solidaria y esperanza concreta.

El 14 de marzo, cuando la cuenta regresiva llegue a cero y la Avenida se llene de verde, no será solo el inicio de una carrera. Será, una vez más, la reafirmación de una causa que une a toda la ciudad.