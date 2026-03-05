jueves 05 de marzo de 2026
    • Joaquín Debeljuh amplió su ventaja al frente del SARR

    Sumó su tercera etapa ganada y continúa liderando la general de Motos. A dos jornadas del final, le lleva 2h. 53m. 54s. de ventaja al paraguayo Guido Krahn.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    5 de marzo de 2026 - 20:25
    Joaquín Debeljuh Taruselli se afianzó en lo más alto de la clasificación general del SARR 2026.

    EQUIPO JOAQUIN DEBELJUH

    Joaquín Debeljuh Taruselli continúa ratificando su gran momento en el South American Rally Race (SARR). El piloto de Acevedo-Pergamino volvió a imponerse este jueves en la sexta etapa de la competencia, sumó su tercera victoria parcial en la presente edición y amplió su ventaja al frente de la clasificación general cuando restan dos jornadas para el final.

    Debeljuh Taruselli completó el tramo cronometrado entre San Juan y San Rafael con un tiempo de 2h. 02m. 46s, en una etapa que tuvo como escenario principal las dunas de la zona de Difunta Correa, uno de los sectores característicos elegidos por la organización para esta séptima edición del SARR.

    Los primeros kilómetros se desarrollaron sobre caminos pedregosos antes de ingresar a los sectores de arena, con recorridos similares a los que presentaba el Rally Dakar en su paso por Sudamérica. Allí, la navegación y la capacidad de adaptación al terreno resultaron determinantes.

    El piloto pergaminense tuvo además la exigente tarea de abrir pista, ya que venía de ganar la etapa anterior. En este tipo de pruebas, salir primero implica navegar prácticamente a campo traviesa, sin referencias previas y con mayor responsabilidad en la lectura del roadbook.

    A pesar de esa dificultad, el representante del equipo oficial RVM mantuvo un ritmo sólido, no cometió errores de navegación y volvió a quedarse con el mejor tiempo del día, consolidando su liderazgo en la clasificación general.

    Más ventaja para Joaquín Debeljuh

    Con este nuevo triunfo, Debeljuh Taruselli suma tres victorias parciales en esta edición del SARR, tras haberse impuesto previamente en la tercera etapa (Tinogasta-Tinogasta) y en la quinta (San Juan-San Juan).

    Tras seis etapas disputadas, el piloto de Acevedo encabeza la general con 28h. 09m. 05s. acumuladas y aventaja al paraguayo Guido Krahn (Kove) por 2h. 53m. 54s., una diferencia importante de cara al tramo final de la competencia.

    Debeljuh Taruselli había asumido la punta de la carrera el miércoles, cuando desplazó al puntano Martín Duplessis (Fantic), quien finalmente debió abandonar, y desde entonces logró ampliar la distancia con sus principales perseguidores.

    Tramos finales en Mendoza

    Luego de la especial del jueves, la caravana del SARR realizó el enlace hacia San Rafael (Mendoza), donde quedó montado el campamento para el cierre de esta edición. La séptima y penúltima etapa se disputará este viernes con un recorrido cercano a los 350 kilómetros, atravesando las exigentes dunas de El Nihuil y con largada y llegada en San Rafael. Será otra jornada clave dentro de una competencia que consta de ocho etapas y cerca de 3.500 kilómetros de recorrido, atravesando distintos terrenos y cuatro provincias argentinas.

    Objetivo: repetir el triunfo

    Ganador del SARR 2025, Debeljuh Taruselli llegó a esta edición con el objetivo de defender la corona y, hasta el momento, ha respondido con actuaciones contundentes. Con dos etapas por disputarse, el desafío ahora será administrar la ventaja y mantener la regularidad que lo llevó a la cima de la clasificación.

