Choque múltiple en el centro: adolescente perdió el control de una EcoSport y provocó una colisión en cadena

El choque múltiple involucró a tres autos y dos motos en San Nicolás Norte entre avenida Alsina y lagos en la tarde de este jueves.

Un adolescente de 17 años protagonizó este jueves por la tarde un siniestro vial en una de las zonas más transitadas de Pergamino al perder el control del automóvil que conducía y provocar una colisión en cadena contra varios vehículos estacionados en la intersección de avenida Alsina y San Nicolás Norte .

El episodio ocurrió alrededor de las 18:16 cuando, según indicaron fuentes vinculadas al operativo, el Centro de Monitoreo municipal alertó sobre un choque múltiple registrado en la esquina de avenida Alsina y San Nicolás Norte, en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron la secuencia, el conductor de un Ford EcoSport de color blanco circulaba por avenida Alsina en sentido oeste–este, desde Merced hacia Alem. Al llegar a la intersección con San Nicolás Norte habría realizado un giro y, en ese momento, la presencia de un vehículo estacionado sobre la mano izquierda pudo haber contribuido a que perdiera el control del rodado.

Tras la maniobra, el utilitario terminó impactando contra la parte trasera de un Renault Clio que estaba estacionado sobre la mano derecha de la cuadra de San Nicolás Norte, entre avenida Alsina y calle Lagos. La fuerza del choque generó una reacción en cadena que involucró a otros vehículos.

El Renault Clio fue desplazado hacia adelante e impactó contra un Ford Ka, que a su vez colisionó con la parte trasera de un Peugeot 207. Como consecuencia de ese nuevo impacto, el Peugeot terminó golpeando dos motocicletas que se encontraban estacionadas en el lugar.

Las motos afectadas fueron una Honda Wave y una motocicleta Honda de mayor cilindrada. A pesar de la magnitud del choque múltiple, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales en los vehículos involucrados.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección de Tránsito municipal y personal de Patrulla Urbana, quienes se encargaron de ordenar la circulación vehicular en la zona mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y los propietarios de los vehículos intercambiaban la información de las compañías aseguradoras.

Las fuentes indicaron que, en principio, las partes resolvieron la situación mediante el intercambio de datos para tramitar la cobertura de los daños a través de los seguros, sin que fuera necesario trasladar a personas heridas a centros de salud.

El incidente ocurrió en un horario de intensa circulación de automóviles y peatones, ya que se trata de un sector céntrico con alta concentración de comercios y actividades, lo que generó momentáneamente complicaciones en el tránsito hasta que la situación quedó normalizada.