Capacitaron a cooperadoras escolares de San Nicolás y Ramallo para fortalecer su gestión institucional

En el marco del programa Academia de Desarrollo Institucional que impulsa Ternium desde 2018, se realizó en la ciudad de San Nicolás un taller de fortalecimiento destinado a cooperadoras escolares. La actividad reunió a representantes de instituciones educativas nicoleñas y Ramallo y tuvo como objetivo brindar herramientas para mejorar la gestión administrativa y legal de estas organizaciones.

El encuentro fue organizado de manera conjunta entre Ternium y el Consejo Escolar de San Nicolás, y contó con la participación del equipo técnico del propio Consejo y especialistas de ARCA, quienes brindaron una capacitación orientada a actualizar conocimientos sobre el funcionamiento institucional de las asociaciones cooperadoras.

Durante la jornada se abordaron aspectos clave vinculados a la documentación obligatoria, los requisitos administrativos y las condiciones que deben cumplir estas organizaciones para mantener su vigencia y aprobación ante la Dirección de Cooperación Escolar.

La iniciativa buscó generar un espacio de intercambio y formación para que quienes integran las cooperadoras puedan fortalecer su rol dentro de la comunidad educativa y desarrollar una gestión más ordenada y eficiente.

Requisitos legales y beneficios fiscales para cooperadoras de San Nicolás y Ramallo

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la explicación detallada sobre los trámites necesarios para obtener y mantener la exención del impuesto a las ganancias, un beneficio fiscal fundamental para las cooperadoras escolares.

Los especialistas explicaron los pasos que deben seguir estas asociaciones para gestionar la exención ante los organismos correspondientes, así como los procedimientos para su renovación anual, requisito indispensable para conservar los beneficios impositivos.

Asimismo, se brindaron orientaciones sobre la correcta organización de la documentación institucional, la presentación de balances y el cumplimiento de las normativas vigentes, aspectos que permiten garantizar la transparencia y el funcionamiento adecuado de las entidades.

El rol de las cooperadoras en la comunidad educativa

Las cooperadoras escolares son asociaciones civiles sin fines de lucro que reúnen a familias, docentes y miembros de la comunidad con el objetivo de acompañar y fortalecer el desarrollo de las instituciones educativas.

A través de distintas iniciativas, estas organizaciones contribuyen a financiar proyectos, mejorar la infraestructura escolar y apoyar actividades pedagógicas, culturales y deportivas que enriquecen la vida educativa.

Contar con cooperadoras organizadas y al día en sus obligaciones administrativas permite potenciar su capacidad de gestión y ampliar el impacto de sus acciones en beneficio de estudiantes y docentes.

La jornada de capacitación contó con la participación de 47 representantes de cooperadoras escolares y equipos directivos pertenecientes a 19 instituciones educativas de San Nicolás y Ramallo.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de formación y acompañamiento, que permiten fortalecer el trabajo conjunto entre las escuelas, las cooperadoras y las instituciones que promueven el desarrollo educativo en la región.

El programa Academia de Desarrollo Institucional, impulsado por Ternium desde 2018, busca precisamente promover este tipo de iniciativas destinadas a mejorar la gestión de organizaciones sociales y educativas, contribuyendo al fortalecimiento del entramado institucional de la comunidad.