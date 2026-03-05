Ramallo organiza actividades culturales durante marzo por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización Asamblea Mujeres en Alerta llevará adelante una serie de actividades culturales y artísticas durante marzo en distintas localidades del partido de Ramallo.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer , la organización Asamblea Mujeres en Alerta anunció una serie de propuestas culturales y artísticas que se desarrollarán durante todo el mes de marzo en distintas localidades del partido de Ramallo , con el objetivo de promover espacios de encuentro, reflexión y participación comunitaria.

El cronograma de actividades comenzará el viernes 6 de marzo a las 19 con la proyección de la película “Belén”, que se realizará en el salón de SUTEBA Ramallo. La iniciativa forma parte de las propuestas que buscan generar un espacio de diálogo y reflexión a partir del cine como herramienta cultural.

La programación continuará el sábado 7 de marzo a las 19:30 con la actividad literaria “Mujeres, letras y café”, que tendrá lugar en Librería 365. Este encuentro propone un espacio de intercambio en torno a la literatura escrita por mujeres, acompañado de lecturas compartidas y conversaciones entre las participantes.

Desde la organización señalaron que este tipo de actividades permiten fortalecer los vínculos comunitarios y promover la expresión cultural en torno a una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos, los desafíos y los avances en materia de igualdad.

Encuentro artístico y cultural en Villa Ramallo

El domingo 8 de marzo, día central de la conmemoración, se realizará el encuentro artístico y cultural “Unir luchas”, previsto para las 18 en la plazoleta de Villa Ramallo. La actividad reunirá distintas expresiones artísticas con la participación de mujeres de la comunidad.

La propuesta apunta a generar un espacio abierto donde confluyan el arte, la música y la palabra, con el objetivo de visibilizar distintas experiencias y promover la construcción colectiva de una agenda cultural vinculada a la igualdad y la participación.

Además de las presentaciones artísticas, el encuentro buscará fomentar el diálogo entre vecinos y vecinas en un ámbito comunitario que permita compartir reflexiones y experiencias en torno al significado del Día Internacional de la Mujer.

Presentaciones literarias y espacios de encuentro durante marzo

Las actividades continuarán el jueves 12 de marzo a las 19:30 con la presentación del libro “Zamba de mi esperanza”, que se desarrollará en el espacio cultural Attrape. La propuesta incluirá la exposición de la obra y un intercambio con el público presente.

Por otra parte, el ciclo “Mujeres, letras y café” tendrá una segunda edición el jueves 19 de marzo a las 19 en Bar Flora, donde nuevamente se generará un espacio para la lectura, la reflexión y el intercambio de experiencias vinculadas a la literatura y la producción cultural de mujeres.

Desde la Asamblea Mujeres en Alerta destacaron que el objetivo de esta agenda es promover durante todo el mes de marzo instancias de participación que permitan fortalecer la cultura local y generar ámbitos de encuentro donde el arte, la literatura y el debate contribuyan a visibilizar distintas miradas sobre la realidad social.

Las propuestas están abiertas a la comunidad y buscan consolidar espacios de expresión y participación en distintas localidades del partido de Ramallo, sumando actividades que combinan cultura, reflexión y construcción colectiva en torno a una fecha de relevancia internacional.