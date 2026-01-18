Causa por coimas: el ex jefe del Destacamento policial de Acevedo pidió la eximición de prisión

Los oficiales que estaban en el Destacamento Acevedo fueron desafectados y además de la causa judicial afrontan un sumario de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El oficial que estaba a cargo del destacamento policial de Acevedo , involucrado en una causa por presuntos hechos de corrupción al ser denunciado por pedir coimas , se presentó en las últimas horas ante la Justicia acompañado por su abogado defensor y solicitó una eximición de prisión, medida que ahora deberá resolver el Juzgado de Garantías interviniente.

El uniformado es investigado por la Fiscalía N° 8 de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari , en una causa que lo tiene bajo sospecha por los delitos de cohecho, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación se produjo en el marco de una investigación judicial que avanza a partir de una denuncia formal realizada por un productor agropecuario de la zona, quien aseguró haber sido víctima de un pedido de coima tras un procedimiento policial irregular .

Según consta en el expediente, el efectivo policial se presentó junto a un abogado de la ciudad de San Nicolás e incorporó un oficio a la causa, además de requerir el beneficio de la eximición de prisión mientras continúa la instrucción penal.

La denuncia que dio origen a la causa fue formulada por un productor agropecuario luego de que uno de sus empleados fuera interceptado por personal policial mientras trasladaba una maquinaria agrícola en el marco de tareas habituales, desplazándose desde un campo hacia otro lote para realizar labores rurales. Durante ese procedimiento, los efectivos le exigieron diversa documentación y le advirtieron que la maquinaria sería secuestrada por presuntas irregularidades administrativas.

De acuerdo al relato incorporado a la investigación, en ese mismo contexto los policías le habrían manifestado al trabajador que, para evitar el secuestro definitivo de la maquinaria y la labranza de actuaciones oficiales, debía abonarse una suma de 1.700.000 pesos. La exigencia, según la denuncia, fue formulada de manera informal y con la promesa de que no quedarían registros del procedimiento.

La maquinaria agrícola fue finalmente trasladada e incautada en el puesto de vigilancia de Guerrico, dependiente del destacamento de Acevedo. Al tomar conocimiento de la situación a través de su empleado, el productor agropecuario decidió no acceder al pedido de coimas y realizó la denuncia penal, con el acompañamiento del delegado municipal de Acevedo, Nazareno Bernaus, quien colaboró en la formalización de la presentación ante la Fiscalía.

Instrucción judicial de la Fiscalía 8

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, que se encontraba de turno al momento de la denuncia, y desde allí el fiscal Furnari y la secretaria Geraldine Casco impulsaron las primeras medidas probatorias. En paralelo, desde la Jefatura Departamental se resolvió apartar preventivamente a todo el personal policial que se desempeñaba en el destacamento de Acevedo, como medida administrativa mientras se esclarecen los hechos.

Además de la investigación penal, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades funcionales de los efectivos involucrados. Ese proceso interno apunta a establecer si existieron graves incumplimientos a los protocolos de actuación policial y a las normas que rigen la conducta de los agentes de la fuerza.

Mientras avanza la recolección de pruebas y se analizan los elementos incorporados al expediente, el juez de Garantías deberá resolver el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del oficial investigado. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del avance de la pesquisa y del resultado de los sumarios administrativos en curso.