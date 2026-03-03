Pergamino: suman 40 policías para reforzar la prevención del delito en zonas comerciales

En Pergamino los nuevos efectivos tienen la función de estar presentes en zonas comerciales para prevenir el delito y brindar asistencia a los ciudadanos.

La ciudad de Pergamino incorporó efectivos recientemente egresados de la Escuela de Policía y en una planificación coordinada entre el Municipio y la Jefatura Departamental los asignaron a la prevención urbana en las calles.

La Policía Bonaerense incorporó 40 nuevos efectivos en Pergamino para reforzar la prevención del delito en zonas comerciales. Los agentes, recientemente egresados e integrados a la UPPL, realizan recorridas a pie en duplas por avenidas y sectores de alta circulación, con el objetivo de fortalecer la presencia disuasiva y cuidar a comerciantes y transeúntes.

La seguridad en los corredores comerciales de Pergamino cuenta desde esta semana con un refuerzo concreto: 40 nuevos efectivos enviados por el Ministerio de Seguridad bonaerense comenzaron a desempeñar tareas de prevención en la vía pública mediante recorridas a pie en los sectores de mayor movimiento.

Los agentes, recientemente egresados de la Escuela de Policía, fueron incorporados a la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), dependiente de la Estación de Policía Departamental. Su función principal es realizar caminatas preventivas en duplas, consolidando una presencia uniforme y visible en los espacios urbanos de alta concurrencia.

En las principales avenidas ya se observa a efectivos de la Policía Bonaerense desarrollando tareas de prevención del delito frente a locales comerciales, entidades bancarias y zonas de concentración peatonal. La estrategia apunta a generar un efecto disuasivo y brindar mayor tranquilidad a comerciantes y vecinos.

El despliegue abarca calle San Nicolás —tanto en el tramo céntrico como en el sector norte—, Juan B. Justo, avenida de Mayo, boulevard Vélez Sarsfield, Ameghino, Colón y la avenida Intendente Ernesto Illia, entre otros puntos estratégicos de cada jurisdicción. En cada una de estas áreas se asignó personal con la misión específica de patrullaje a pie.

Desde la estructura policial señalaron que este esquema de prevención de proximidad permite un contacto más directo con la comunidad, facilita la detección temprana de situaciones sospechosas y mejora la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes.

El jefe de la Policía Departamental, Mariano Cepeda, y el intendente Javier Martínez diagramaron la distribución del personal y definieron los sectores prioritarios en función del flujo comercial y peatonal.

El arribo de los efectivos fue consecuencia de gestiones realizadas oportunamente para reforzar la estructura policial local. En total, 49 agentes se integran a la UPPL, ampliando la capacidad operativa en Pergamino y fortaleciendo el esquema preventivo en calle.

El nuevo despliegue se complementa con el trabajo que ya venían desarrollando los agentes caminantes de la Patrulla Urbana municipal. La articulación entre ambas fuerzas busca consolidar un dispositivo integral de prevención, combinando presencia territorial, proximidad y coordinación operativa.

La incorporación de estos efectivos representa una apuesta por la prevención activa en la vía pública, priorizando los corredores comerciales como espacios clave de la vida urbana y económica de la ciudad.