Declaró la psicóloga que denunció los abusos sexuales a una nena en el juicio contra el padre y los abuelos

La investigación del fiscal Nelson Mastorchio fue motivada por la denuncia de la psicóloga que declaró este martes en el juicio oral.

La psicóloga declaró ante el juez Guillermo Burrone y se sometió a las preguntas de la Fiscalía, de la abogada querellante y de la defensa.

En la segunda jornada del juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino declaró la psicóloga que denunció los presuntos abusos sexuales de un padre contra su hija e involucró a los abuelos paternos. Su presentación en sede judicial fue el punto de partida de la investigación penal actualmente en debate.

La sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino fue escenario este martes de una jornada clave en el juicio oral por presunto abuso sexual a una niña, causa en la que están imputados el padre de la menor y los abuelos paternos.

Ante el juez Guillermo Burrone declaró la psicóloga que atendía a la niña en terapia infantil y que decidió formular la denuncia penal tras las manifestaciones que, según expuso, la menor realizó durante las sesiones. Su intervención fue determinante para la reapertura del caso y el avance de la investigación.

La profesional explicó el contexto en el que surgieron los dichos de la niña y los criterios clínicos que la llevaron a considerar necesario dar intervención a la Justicia. Esa denuncia dio origen a la investigación encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio , quien impulsó la causa que hoy se encuentra en etapa de juicio.

Cabe recordar que una presentación anterior realizada por la madre de la menor había sido archivada meses antes por la fiscal Alejandra Ghiotti, decisión que fue convalidada por el juez de Garantías Fernando Ayestarán. La nueva denuncia de la psicóloga reactivó el expediente y derivó en la imputación del padre y de los abuelos paternos.

Durante la audiencia también declaró otra psicóloga que intervino en la asistencia de la niña a lo largo de la etapa inicial del proceso judicial, así como la psicóloga particular de uno de los imputados, en el marco de la estrategia defensiva.

La etapa probatoria de la Fiscalía continuará este miércoles con la declaración de la licenciada Febe Arroz, perito de parte y actual terapeuta de la menor, quien participó además de la Cámara Gesell. Se espera que aporte un análisis técnico de esa instancia y un diagnóstico actualizado sobre la situación psicológica de la niña.

Posteriormente comenzará la ronda de testigos propuestos por la defensa, entre ellos familiares de los imputados, quienes podrían brindar testimonios vinculados al contexto y al concepto personal de los acusados.

Según lo adelantado por la defensa, los imputados prestarían declaración hacia el final de la semana. Los alegatos finales podrían desarrollarse el lunes próximo, siempre que no se modifique el cronograma previsto.

Se trata de un juicio extenso, con fuerte peso de prueba técnica y pericial, en el que el tribunal deberá valorar especialmente los testimonios profesionales vinculados al abordaje psicológico de la menor.