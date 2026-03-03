martes 03 de marzo de 2026
    • Pergamino: detuvieron a un sujeto con pedido de captura por robo y estafas

    La DDI Pergamino arrestó a un sujeto de 31 años con pedido de captura del Juzgado Correccional N° 1 por robo y defraudación.

    3 de marzo de 2026 - 19:38
    LA OPINION

    Un sujeto de 31 años fue detenido este martes en Pergamino por personal de la DDI tras constatar que tenía un pedido de captura vigente por robo y defraudación, a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1. El procedimiento se realizó en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia.

    En la tarde de este martes 3 de marzo de 2026, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino concretaron la detención de un sujeto de 31 años que registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa por robo y defraudación.

    El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida preventiva en la intersección de Salta y Sarratea, donde los investigadores identificaron al sospechoso y, tras verificar sus datos en el sistema informático policial, constataron que sobre él pesaba una orden de captura vigente.

    La medida había sido dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Pergamino, en el marco de la causa N° 937/25, iniciada el 18 de febrero de 2026. El imputado se encontraba siendo buscado por su presunta participación en delitos de robo y defraudación.

    Debe comparecer en el Juzgado

    Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente. Desde la Secretaría del juzgado, a cargo del juez Carlos Picco, se dispuso la certificación de domicilio y su presentación a primera audiencia en la jornada siguiente.

    El operativo fue encabezado por personal dependiente de la DDI Pergamino, cuyo director es el comisario mayor Pablo Callejas. La autoridad judicial interviniente autorizó la difusión del procedimiento.

    La detención se enmarca en las tareas de localización de personas con pedidos judiciales vigentes que desarrolla la DDI en coordinación con los órganos jurisdiccionales del Departamento Judicial Pergamino.

    Con este procedimiento, la fuerza de investigaciones logró poner a disposición de la Justicia a un sujeto que permanecía prófugo y que deberá comparecer ante el juzgado para avanzar en el proceso penal correspondiente.

