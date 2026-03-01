domingo 01 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una trabajadora sexual procesada: indagaron a una mujer por robarle el celular a una joven en la calle

    El fiscal Germán Guidi indagó a una mujer de 25 años y le imputó el delito de robo agravado por asaltar con arma blanca a una joven en junio pasado.

    1 de marzo de 2026 - 07:10
    La mujer detenida enfrenta cargos por robo con arma blanca.

    La mujer detenida enfrenta cargos por robo con arma blanca.

    ARCHIVO LA OPINION

    En el segundo piso del edificio del Ministerio Público Fiscal fue indagada el viernes una mujer de 25 años acusada de haberle robado el teléfono celular a otra joven tras intimidarla con un cuchillo en la vía pública. El episodio ocurrió el 7 de junio de 2025, alrededor de las 19:40, en las inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Larrea.

    Lee además
    La denuncia, por abuso sexual, de la madre generó una causa que la fiscal Alejandra Ghiotti mandó a archivar por orden del juez Fernando Ayestarán y un informe de la psicóloga particular de la menor generó un nuevo caso que llega a juicio oral esta semana.

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena
    En Pergamino detuvieron a un sujeto acusado de sustraer pertenencias de un vecino de Casbas, al sur de la provincia de Buenos Aires.

    Detuvieron en Pergamino a un sujeto de 18 años por un hurto en Casbas tras un operativo de la DDI

    La imputada está acusada, por el fiscal Germán Guidi, del delito de robo agravado por el uso de arma blanca. El pedido de detención fue formulado por la fiscalía en función de la gravedad del hecho, los antecedentes condenatorios que registra y la existencia de riesgos procesales.

    Según surge de la documentación judicial, la víctima —otra mujer joven— fue interceptada cuando caminaba por la vereda en dirección a calle Castelli. En la puerta del Corralón Municipal fue abordada por la acusada, con quien mantenía conflictos personales previos.

    De acuerdo con la denuncia, tras un intercambio verbal la imputada la agredió físicamente y, en medio del forcejeo, extrajo de entre sus ropas un cuchillo tipo serrucho con mango de madera. Bajo intimidación, le sustrajo un teléfono celular marca ZTE modelo Blade, que contenía debajo de su funda el documento nacional de identidad de la damnificada, una fotografía y un billete de cien pesos.

    La agresora se retiró del lugar por una calle lateral sin salida que bordea el predio municipal. La víctima radicó la denuncia minutos después, con acompañamiento de una allegada que dio aviso al 911.

    Las actuaciones policiales iniciales dejaron constancia de la intervención del Comando Patrulla y de la entrevista mantenida con la damnificada, quien identificó a la presunta autora, a quien conocía previamente del barrio.

    Centro de monitoreo

    Un elemento central de la investigación fueron los registros del Centro de Monitoreo Pergamino. Las cámaras ubicadas en avenida Florencio Sánchez y 3 de Febrero, así como en el acceso al Corralón Municipal, captaron la secuencia. En las imágenes se observa a la víctima caminando, el momento en que es interceptada, el intercambio entre ambas y posteriormente la agresión y la caída al suelo. También se advierte que la atacante toma un objeto antes de huir.

    El material fue analizado por personal de la DDI, que incorporó capturas al expediente y descargó el archivo en el servidor del Ministerio Público Fiscal como respaldo de la materialidad del hecho.

    Ambas se dedicarían a ofrecer servicios sexuales a hombres en la vía pública y existía previamente una cuestión de celo laboral.

    En su declaración, la víctima sostuvo que el conflicto con la imputada se originó meses antes, cuando ambas compartían la misma actividad laboral en la zona de Monteagudo y Lagos. Según relató, la relación nunca fue buena y existían tensiones vinculadas a la competencia por clientes. La denunciante aclaró que al momento del asalto ya se había alejado de ese ámbito y contaba con otro empleo.

    Siempre según su versión, durante el ataque la acusada le recriminó situaciones del pasado y la responsabilizó por haberle quitado oportunidades laborales. La fiscalía incorporó estos antecedentes como contexto del hecho.

    Otro dato incorporado al expediente es el testimonio indirecto aportado por una amiga de la víctima, quien refirió que la imputada habría comentado en su entorno que intercambió el teléfono sustraído por estupefacientes en el barrio Kennedy. Esa información orientó tareas investigativas posteriores.

    El pedido de detención también se apoya en los antecedentes penales de la acusada. Consta en el Sistema Informático del Ministerio Público que en 2019 fue condenada a tres años de prisión en suspenso por delitos como robo simple, amenazas, daño agravado y atentado a la autoridad. En 2024 recibió una condena de dos meses de cumplimiento efectivo por resistencia a la autoridad.

    Para la fiscalía, esos antecedentes evidencian un patrón de conducta que incrementa el riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso. En la solicitud de la medida cautelar se señala además la posible reiteración delictiva.

    La imputada fue indagada el viernes y quedó a disposición del Juzgado de Garantías, que deberá resolver la situación procesal en los próximos días. La calificación legal provisoria es la de robo agravado por el uso de arma blanca, delito que prevé una escala penal de cumplimiento efectivo.

    La causa continúa en etapa de instrucción, con análisis de nuevas medidas probatorias. Mientras tanto, la justicia evaluará si corresponde mantenerla detenida fin de asegurar el desarrollo del proceso penal.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena

    Detuvieron en Pergamino a un sujeto de 18 años por un hurto en Casbas tras un operativo de la DDI

    Motochorros armados asaltaron a un hombre y la DDI Pergamino recuperó su moto tras un operativo

    Un viejo hampón, con graves antecedentes, cayó aprehendido involucrado en el robo a un productor agropecuario

    Vandalismo en la Peatonal de Pergamino: rompieron la vidriera de una remisería en la madrugada

    Una discusión de expareja derivó en hallazgo de plantas de marihuana y operativo policial en Colón

    Salió despedido un autoelevador que transportaba un camión por el hundimiento del asfalto en la ruta 8

    Un amplio operativo con cámaras y móviles permitió aprehender a dos menores por romper la vidriera de un local

    Rompieron la vidriera, con intenciones de robo, en un local de ventas de motos de avenida Ugarte y Baradero

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La denuncia, por abuso sexual, de la madre generó una causa que la fiscal Alejandra Ghiotti mandó a archivar por orden del juez Fernando Ayestarán y un informe de la psicóloga particular de la menor generó un nuevo caso que llega a juicio oral esta semana.

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Como todos los años, durante el receso estival el servicio de transporte público de pasajeros se reduce a frecuencias mínimas teniendo en cuenta la baja demanda. El cronograma operativo del servicio que en San Nicolás presta la empresa Vercelli Hnos. S.A. se reactiva a su ritmo habitual con el arranque de las clases.

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases
    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    Domingo 1 de marzo - Versión PDF