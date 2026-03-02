Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

El abogado Darío De Ciervo, de Junín, defiende a los tres integrantes del grupo familiar que ocupan el banquillo de los acusados.

La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

En el Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino comenzó el juicio por abuso sexual simple agravado contra un hombre de 40 años y sus padres, de 65 y 64, tras la denuncia presentada por una psicóloga a partir de los dichos de una niña durante un tratamiento terapéutico.

Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena

El debate oral se desarrolla esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal del Departamento Judicial Pergamino, bajo la presidencia del juez unipersonal Guillermo Burrone . La modalidad unipersonal se dispuso debido a que la calificación legal prevé una pena menor: abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador.

En el banquillo de los acusados se encuentran un hombre de 40 años y sus padres, de 65 y 64, señalados por la Fiscalía a partir de la intervención profesional que derivó en la denuncia judicial. La acusación es sostenida por el fiscal Nelson Mastorchio junto a la abogada querellante Laura Abal , quienes representan los intereses de la menor.

La defensa técnica de los tres imputados está a cargo del abogado penalista juninense Darío De Ciervo , quien interviene en representación del hombre y de sus padres.

Declaraciones extensas en la primera jornada

Durante la primera audiencia declararon tres testigos clave. En primer término lo hizo la madre de la menor, actualmente de 13 años. Su testimonio se extendió por más de una hora y abordó aspectos vinculados al contexto familiar y a las circunstancias que rodearon la denuncia.

Luego declaró la perito psicóloga oficial del Servicio Técnico Auxiliar, quien intervino en el proceso evaluativo. Su exposición se prolongó durante casi una hora y media. A pedido de la Fiscalía y de la querella, se exhibió en la sala el registro de la Cámara Gesell, cuya reproducción demandó alrededor de veinte minutos.

A partir de ese material, las partes formularon preguntas a la especialista sobre el desarrollo de la entrevista, los indicadores observados y las conclusiones técnicas alcanzadas en su momento. La explicación posterior de la profesional fue extensa y técnica, centrada en el abordaje metodológico y en la interpretación de los dichos de la niña.

Finalmente, declaró la abuela materna de la menor, quien ofreció un panorama general de la dinámica familiar y de la situación previa y posterior a la radicación de la denuncia. La audiencia concluyó cerca de las 14:00.

Testimonios clave de psicólogas y familiares

Para las próximas jornadas están previstos nuevos testimonios. Por el lado de la defensa declararán familiares de los imputados, mientras que la Fiscalía prevé la comparecencia de tres psicólogas que intervinieron en distintas etapas.

Entre ellas se encuentra la profesional que realizó la denuncia original tras escuchar los dichos de la niña en el marco de la terapia infantil. También declarará la psicóloga de parte que participó en la Cámara Gesell y que actualmente continúa atendiendo a la menor, además de otra especialista que intervino en el procedimiento inicial.

Desde la acusación consideran que estos testimonios serán determinantes para sostener la imputación. Las audiencias podrían extenderse durante toda la semana debido a la cantidad de testigos, la complejidad de los informes técnicos y el tiempo destinado a las declaraciones de especialistas que responden a las preguntas de la Fiscalía, la abogada querellante, el abogado defensor y el juez Burrone.

El proceso judicial continuará con la producción de la prueba testimonial y, una vez finalizada esa etapa, se prevé que las partes formulen sus alegatos antes de que el juez dicte veredicto en esta causa por abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador, un delito que contempla una pena de cumplimiento efectivo en caso de condena.