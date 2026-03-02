lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

    Comenzó en Tribunales el juicio oral por abuso sexual contra un padre y los abuelos de una menor tras la denuncia de la terapeuta infantil de una menor.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    2 de marzo de 2026 - 18:19
    La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

    La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

    LA OPINION
    El abogado Darío De Ciervo, de Junín, defiende a los tres integrantes del grupo familiar que ocupan el banquillo de los acusados.

    El abogado Darío De Ciervo, de Junín, defiende a los tres integrantes del grupo familiar que ocupan el banquillo de los acusados.

    LA OPINION
    Guillermo Burrone es juez unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal en este juicio oral.

    Guillermo Burrone es juez unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal en este juicio oral.

    LA OPINION

    En el Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino comenzó el juicio por abuso sexual simple agravado contra un hombre de 40 años y sus padres, de 65 y 64, tras la denuncia presentada por una psicóloga a partir de los dichos de una niña durante un tratamiento terapéutico.

    Lee además
    La denuncia, por abuso sexual, de la madre generó una causa que la fiscal Alejandra Ghiotti mandó a archivar por orden del juez Fernando Ayestarán y un informe de la psicóloga particular de la menor generó un nuevo caso que llega a juicio oral esta semana.

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena
    La camioneta Volkswagen Amarok recuperada por la Policía al allanar el galpón donde la ocultaron cerca de La Violeta.

    Murió el productor agropecuario asaltado en Peña y la causa sería recalificada como homicidio

    El debate oral se desarrolla esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal del Departamento Judicial Pergamino, bajo la presidencia del juez unipersonal Guillermo Burrone. La modalidad unipersonal se dispuso debido a que la calificación legal prevé una pena menor: abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador.

    En el banquillo de los acusados se encuentran un hombre de 40 años y sus padres, de 65 y 64, señalados por la Fiscalía a partir de la intervención profesional que derivó en la denuncia judicial. La acusación es sostenida por el fiscal Nelson Mastorchio junto a la abogada querellante Laura Abal, quienes representan los intereses de la menor.

    La defensa técnica de los tres imputados está a cargo del abogado penalista juninense Darío De Ciervo, quien interviene en representación del hombre y de sus padres.

    Declaraciones extensas en la primera jornada

    Durante la primera audiencia declararon tres testigos clave. En primer término lo hizo la madre de la menor, actualmente de 13 años. Su testimonio se extendió por más de una hora y abordó aspectos vinculados al contexto familiar y a las circunstancias que rodearon la denuncia.

    Luego declaró la perito psicóloga oficial del Servicio Técnico Auxiliar, quien intervino en el proceso evaluativo. Su exposición se prolongó durante casi una hora y media. A pedido de la Fiscalía y de la querella, se exhibió en la sala el registro de la Cámara Gesell, cuya reproducción demandó alrededor de veinte minutos.

    A partir de ese material, las partes formularon preguntas a la especialista sobre el desarrollo de la entrevista, los indicadores observados y las conclusiones técnicas alcanzadas en su momento. La explicación posterior de la profesional fue extensa y técnica, centrada en el abordaje metodológico y en la interpretación de los dichos de la niña.

    Finalmente, declaró la abuela materna de la menor, quien ofreció un panorama general de la dinámica familiar y de la situación previa y posterior a la radicación de la denuncia. La audiencia concluyó cerca de las 14:00.

    Testimonios clave de psicólogas y familiares

    Para las próximas jornadas están previstos nuevos testimonios. Por el lado de la defensa declararán familiares de los imputados, mientras que la Fiscalía prevé la comparecencia de tres psicólogas que intervinieron en distintas etapas.

    Entre ellas se encuentra la profesional que realizó la denuncia original tras escuchar los dichos de la niña en el marco de la terapia infantil. También declarará la psicóloga de parte que participó en la Cámara Gesell y que actualmente continúa atendiendo a la menor, además de otra especialista que intervino en el procedimiento inicial.

    Desde la acusación consideran que estos testimonios serán determinantes para sostener la imputación. Las audiencias podrían extenderse durante toda la semana debido a la cantidad de testigos, la complejidad de los informes técnicos y el tiempo destinado a las declaraciones de especialistas que responden a las preguntas de la Fiscalía, la abogada querellante, el abogado defensor y el juez Burrone.

    El proceso judicial continuará con la producción de la prueba testimonial y, una vez finalizada esa etapa, se prevé que las partes formulen sus alegatos antes de que el juez dicte veredicto en esta causa por abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador, un delito que contempla una pena de cumplimiento efectivo en caso de condena.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena

    Murió el productor agropecuario asaltado en Peña y la causa sería recalificada como homicidio

    Identifican y detienen al ladrón de un millonario robo de muebles de roble en Lagos al 200 tras pericias clave

    Una trabajadora sexual procesada: indagaron a una mujer por robarle el celular a una joven en la calle

    Detuvieron en Pergamino a un sujeto de 18 años por un hurto en Casbas tras un operativo de la DDI

    Motochorros armados asaltaron a un hombre y la DDI Pergamino recuperó su moto tras un operativo

    Un viejo hampón, con graves antecedentes, cayó aprehendido involucrado en el robo a un productor agropecuario

    Vandalismo en la Peatonal de Pergamino: rompieron la vidriera de una remisería en la madrugada

    Una discusión de expareja derivó en hallazgo de plantas de marihuana y operativo policial en Colón

    Salió despedido un autoelevador que transportaba un camión por el hundimiento del asfalto en la ruta 8

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La camioneta Volkswagen Amarok recuperada por la Policía al allanar el galpón donde la ocultaron cerca de La Violeta.

    Murió el productor agropecuario asaltado en Peña y la causa sería recalificada como homicidio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La camioneta Volkswagen Amarok recuperada por la Policía al allanar el galpón donde la ocultaron cerca de La Violeta.

    Murió el productor agropecuario asaltado en Peña y la causa sería recalificada como homicidio
    Axel Kicillof durante la apertura de la Asamblea Legislativa 2026

    Axel Kicillof defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste en su discurso ante la Legislatura bonaerense

    Este lunes falleció Rosarito Echecopar tras permanecer internada en terapia intensiva con un diagnóstico de neumonía.

    Falleció Rosarito Ostoich, socia vitalicia de Douglas Haig y viuda del ídolo Juan Miguel Echecopar

    Los deudos se refugian mientras las sirenas antiaéreas advierten sobre misiles lanzados por Irán hacia Israel durante el funeral de Sarah Elimelech y su hija Ronit, que murieron en un ataque con misiles iraníes, en Beit Shemesh

    Israel bajo ataque de Irán: misiles, estado de emergencia y temor a una escalada global

    Cargar combustible vuelve a encarecerse: los nuevos valores en San Nicolás.

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento