martes 03 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Corrida y violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche nocturno: un chico quedó desvanecido

    Un joven cayó desvanecido de un golpe de puño durante un enfrentamientos entre grupos juveniles a la salida de un boliche.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    3 de marzo de 2026 - 12:27
    La pelea quedó registrada en un video casero de un joven que presenció la pelea y se compartió en redes sociales.

    La pelea quedó registrada en un video casero de un joven que presenció la pelea y se compartió en redes sociales.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO PARTICULAR

    Un episodio de violencia urbana ocurrido en la madrugada del domingo a la salida del boliche nocturno quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación en la comunidad. La secuencia muestra una corrida y posterior enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes a lo largo de una cuadra de la avenida de Mayo, que culminó con uno de los participantes desvanecido tras recibir un golpe.

    Lee además
    El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representaron a San Pedro en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata.

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables
    Crece la contratación de seguros a medida. 

    Seguros "a medida": tecnología, alquileres y mascotas, los más elegidos por los jóvenes

    Corridas

    De acuerdo a la información judicial, el incidente se produjo al momento de la desconcentración del público del local nocturno, ubicado sobre avenida de Mayo entre Azcuénaga y Moreno. En las imágenes que circularon puede observarse cómo un grupo de muchachos comienza a desplazarse a los empujones y en medio de gritos, iniciando una corrida que se extendió hasta la cuadra siguiente, en avenida de Mayo entre Moreno y Alberti.

    Pelea

    Fue en ese tramo donde se registraron las agresiones más violentas. En el video se advierte cómo uno de los jóvenes recibe un golpe que lo hace caer pesadamente al pavimento, quedando tendido junto a un automóvil estacionado. Según trascendió, el impacto le provocó una tumefacción y un posible traumatismo de cráneo, por lo que debió ser asistido y permaneció en observación médica.

    Afortunadamente, el joven sufrió lesiones de carácter leve y no corre riesgo su vida. No obstante, la escena generó alarma entre quienes presenciaron el hecho y entre vecinos de la zona céntrica, habituada a la circulación de gran cantidad de personas durante los fines de semana.

    La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Furnari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, quien confirmó que la Fiscalía está recibiendo denuncias y testimonios de integrantes de ambos grupos involucrados.

    “Estoy investigando en los dos lados. Van a salir imputados y víctimas, según corresponda”, señalaron desde la instrucción judicial, en referencia a que podrían establecerse responsabilidades penales para participantes de ambas facciones.

    En principio, la causa se encamina a imputaciones por lesiones leves en riña, una figura prevista cuando varias personas intervienen en un enfrentamiento recíproco que deriva en daños físicos. Desde la Fiscalía indicaron que se analizarán en detalle las imágenes viralizadas y los testimonios para determinar el grado de participación de cada uno.

    En cuanto a los motivos del enfrentamiento, las primeras versiones señalan que se habría originado por discusiones menores sin trascendencia, que escalaron rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada. Fuentes consultadas remarcaron la preocupación que generan este tipo de situaciones, en las que conflictos banales derivan en hechos que ponen en riesgo la integridad e incluso la vida de los jóvenes involucrados.

    El episodio vuelve a poner en debate la violencia a la salida de locales bailables y la necesidad de reforzar medidas de prevención, tanto desde la seguridad privada como desde los organismos de control y las propias conductas individuales. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas citaciones en los próximos días.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

    Seguros "a medida": tecnología, alquileres y mascotas, los más elegidos por los jóvenes

    Una trabajadora sexual procesada: indagaron a una mujer por robarle el celular a una joven en la calle

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    Murió el productor agropecuario asaltado en Peña y la causa sería recalificada como homicidio

    Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

    Identifican y detienen al ladrón de un millonario robo de muebles de roble en Lagos al 200 tras pericias clave

    Un padre y los abuelos van a juicio oral por los abusos sexuales denunciados por la psicóloga de una nena

    Detuvieron en Pergamino a un sujeto de 18 años por un hurto en Casbas tras un operativo de la DDI

    Motochorros armados asaltaron a un hombre y la DDI Pergamino recuperó su moto tras un operativo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representaron a San Pedro en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata.

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un incendio forestal de importantes dimensiones se desató este domingo por la mañana en un campo lindero a Costa Pobre, en la intersección del Camino de la Costa y avenida San Martín, lo que motivó un amplio operativo de emergencia que se extendió durante más de nueve horas.

    Ramallo: investigan si fue intencional el incendio en un campo de Costa Pobre
    La pelea quedó registrada en un video casero de un joven que presenció la pelea y se compartió en redes sociales.

    Corrida y violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche nocturno: un chico quedó desvanecido

    El evento agroindustrial líder de la región se realizará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, con fuerte expectativa del sector.

    Expoagro 2026: San Nicolás ya tiene ocupación hotelera plena y alquileres al 80%

    El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representaron a San Pedro en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata.

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

    Axel Kicillof y Javier Milei. Los antagonismos que definen la Argentina

    El discurso antagónico que divide a la Argentina: un tour de épicas enfrentadas