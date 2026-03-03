Corrida y violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche nocturno: un chico quedó desvanecido

La pelea quedó registrada en un video casero de un joven que presenció la pelea y se compartió en redes sociales.

Un episodio de violencia urbana ocurrido en la madrugada del domingo a la salida del boliche nocturno quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación en la comunidad. La secuencia muestra una corrida y posterior enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes a lo largo de una cuadra de la avenida de Mayo, que culminó con uno de los participantes desvanecido tras recibir un golpe.

De acuerdo a la información judicial, el incidente se produjo al momento de la desconcentración del público del local nocturno, ubicado sobre avenida de Mayo entre Azcuénaga y Moreno. En las imágenes que circularon puede observarse cómo un grupo de muchachos comienza a desplazarse a los empujones y en medio de gritos, iniciando una corrida que se extendió hasta la cuadra siguiente, en avenida de Mayo entre Moreno y Alberti.

Fue en ese tramo donde se registraron las agresiones más violentas. En el video se advierte cómo uno de los jóvenes recibe un golpe que lo hace caer pesadamente al pavimento, quedando tendido junto a un automóvil estacionado. Según trascendió, el impacto le provocó una tumefacción y un posible traumatismo de cráneo, por lo que debió ser asistido y permaneció en observación médica.

Afortunadamente, el joven sufrió lesiones de carácter leve y no corre riesgo su vida. No obstante, la escena generó alarma entre quienes presenciaron el hecho y entre vecinos de la zona céntrica, habituada a la circulación de gran cantidad de personas durante los fines de semana.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Furnari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, quien confirmó que la Fiscalía está recibiendo denuncias y testimonios de integrantes de ambos grupos involucrados.

“Estoy investigando en los dos lados. Van a salir imputados y víctimas, según corresponda”, señalaron desde la instrucción judicial, en referencia a que podrían establecerse responsabilidades penales para participantes de ambas facciones.

En principio, la causa se encamina a imputaciones por lesiones leves en riña, una figura prevista cuando varias personas intervienen en un enfrentamiento recíproco que deriva en daños físicos. Desde la Fiscalía indicaron que se analizarán en detalle las imágenes viralizadas y los testimonios para determinar el grado de participación de cada uno.

En cuanto a los motivos del enfrentamiento, las primeras versiones señalan que se habría originado por discusiones menores sin trascendencia, que escalaron rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada. Fuentes consultadas remarcaron la preocupación que generan este tipo de situaciones, en las que conflictos banales derivan en hechos que ponen en riesgo la integridad e incluso la vida de los jóvenes involucrados.

El episodio vuelve a poner en debate la violencia a la salida de locales bailables y la necesidad de reforzar medidas de prevención, tanto desde la seguridad privada como desde los organismos de control y las propias conductas individuales. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas citaciones en los próximos días.