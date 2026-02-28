sábado 28 de febrero de 2026
    Detuvieron en Pergamino a un sujeto de 18 años por un hurto en Casbas tras un operativo de la DDI

    La DDI Pergamino arrestó a un sospechoso por un hurto en Casbas y secuestró zapatillas y cuchillos.

    28 de febrero de 2026 - 19:54
    En Pergamino detuvieron a un sujeto acusado de sustraer pertenencias de un vecino de Casbas, al sur de la provincia de Buenos Aires.

    En Pergamino detuvieron a un sujeto acusado de sustraer pertenencias de un vecino de Casbas, al sur de la provincia de Buenos Aires.

    LA OPINION

    Un sujeto de 18 años fue detenido en Pergamino acusado de participar en un hurto cometido este viernes en Casbas, al sur bonaerense. La DDI Pergamino colaboró con la investigación de la UFI 2 de Trenque Lauquen y secuestró elementos vinculados al hecho, entre ellos zapatillas y cuchillos.

    El procedimiento se concretó este sábado, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI Pergamino) realizó tareas en el ámbito jurisdiccional local a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

    La causa se originó este viernes, cuando un vecino de Casbas denunció que autores ignorados habían ingresado a su vivienda y sustraído diversos elementos. Entre los objetos denunciados como robados se encontraban varios cuchillos, calzados, dinero en efectivo y otros bienes de valor. La víctima resultó ilesa.

    Embed

    A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la DDI con asiento en Casbas y la articulación con sus pares pergaminenses, surgieron indicios que orientaron la pesquisa hacia un joven domiciliado en Pergamino.

    Con esa información, efectivos de la DDI Pergamino avanzaron en diligencias que permitieron localizar al sospechoso en inmediaciones de su domicilio, situado en calle Gálvez al 1500. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de dos pares de zapatillas y cinco cuchillos que estarían vinculados al hurto investigado.

    La fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso la notificación de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, además de los recaudos legales correspondientes. El joven quedó imputado en el marco de la causa por hurto, mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación y establecer si actuó solo o con otros involucrados.

    Desde la DDI Pergamino, a cargo del comisario mayor Pablo Callejas, remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre dependencias de distintos puntos de la provincia para esclarecer hechos delictivos que trascienden los límites jurisdiccionales.

    La investigación sigue su curso bajo la órbita de la UFI 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, que deberá avanzar con nuevas medidas probatorias en los próximos días.

