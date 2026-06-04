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    Zulma Martini presentará en Pergamino su primer poemario: Astillada en pétalos

    La autora compartirá su obra el domingo 7 en El Yerta Club Cultural. La propuesta incluirá poesía, música, danza, artes plásticas y micrófono abierto.

    Por Néstor Suárez
    4 de junio de 2026 - 09:00
    La escritora Zulma Martini presentará Astillada en pétalos, su primer poemario, una obra nacida del encuentro con la poesía, los talleres literarios y la búsqueda de una voz propia.

    La escritora Zulma Martini presentará Astillada en pétalos, su primer poemario, una obra nacida del encuentro con la poesía, los talleres literarios y la búsqueda de una voz propia.

    LEVIATAN LIBROS

    La escritora pergaminense Zulma Martini, actualmente radicada en Merlo, San Luis, acaba de publicar su primer libro de poemas, Astillada en pétalos, una obra que presentará el próximo domingo 7 a las 20:00 en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), con entrada libre y gratuita.

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    La portada del libro pertenece a Oso Rodríguez, las palabras de contratapa fueron escritas por Francisco Moulia y la edición estuvo a cargo de Leviatán Libros. Durante la presentación, Martini estará acompañada por Nancy Careño, Jorge García, Héctor José, Natalia Udero, Romina Cogo, Nicole Kiesevich, Lorena Peralba, Agustina Sétula, Juan Milano y Fernando Vallejo.

    “Habrá poesía, música, danza, pintura, cosas ricas. Micrófono abierto y mucho amor”, anticipan desde la organización del encuentro.

    Zulma Martini con LA OPINION

    Consultada sobre el significado de concretar la publicación de su primer poemario, Martini explicó que el libro nació en un momento muy particular de su vida.

    “Astillada en pétalos es mi primer poemario. Comenzó como un salvavidas en un momento de vacío con la compañía de una amiga que me ayudó en transformar muchos poemas sueltos en un poemario. A encontrar un hilo conductor, a cuestionarlos y encontrar lo que quería transmitir realmente”, señaló.

    La autora, que nació en Rosario, transitó su infancia en Peyrano y casi toda su vida en Pergamino, contó además que los textos comenzaron a tomar forma en espacios colectivos de creación literaria.

    “Los poemas comenzaron a ser escritos en el taller Alejandra Pizarnik que coordinaba Daniel Ruiz Rubini y siguieron creciendo en las sierras de los Comechingones en otros talleres literarios, especialmente en Merlo”, relató.

    En ese sentido, destacó la importancia del trabajo compartido: “Soy fan del encuentro con el otro en talleres. Lo que uno crea con el aporte de todos siempre se enriquece”.

    Para Martini, la publicación también representa un acto de confianza personal y artística. “El poder editar Astillada en pétalos es confiar en lo que pienso y siento. Hay gente que escribe con un don natural y otros que debemos trabajar mucho sobre nuestra forma de expresarnos, mejorar y animarnos a compartir”, expresó.

    Un libro para sanar y compartir

    Respecto del origen del título, la escritora aseguró que surgió de manera natural durante el proceso de construcción del libro.

    “El título apareció porque no podía ser otro. Estaba en el medio del poemario y yo no lo veía. Es un acercamiento a la totalidad del libro”, explicó.

    Sobre los temas que atraviesan la obra, Martini afirmó: “Astillada en pétalos fue escrito para exorcizar, para sanar muchas heridas. Para sacar lo autobiográfico y poder acercarme a otras personas. Que el poema no quede solo en quien conoce la historia de la autora. Que quien lea pueda encontrarse en alguna imagen”.

    Y agregó: “El duelo, el desmembrarse, el renacer, el habitar y ser habitado por nuevos espacios como parte de la naturaleza son temas que transmitan Las astillas en pétalos”.

    La autora también destacó algunos aspectos de la edición: “La foto de la tapa es de mi compañero el Oso Rodríguez, la contratapa del escritor Francisco Moulia. El poemario está incluido dentro de la colección Poesía Mayor de Editorial Leviatán”.

    Aunque reconoció que hay muchos aspectos interesantes detrás de la creación del libro, prefirió reservarlos para el encuentro con los lectores. “Hay detalles muy interesantes sobre el proceso creativo pero lo guardo para la presentación en El Yerta Club Cultural el domingo 7 de junio”, adelantó.

    Una celebración colectiva

    La presentación de Astillada en pétalos estará atravesada por distintas disciplinas artísticas y buscará generar un espacio de intercambio entre los asistentes.

    “La presentación la imagino como un verdadero encuentro. Es más, creo que la excusa es el libro. Pero el deseo de compartir este momento con cada uno de los que vayan es el objetivo”, sostuvo Martini.

    Y concluyó: “Un grupo de amigos está organizando una juntada performática, con poesía, música, danza, artes plásticas, participación del público, comidita y micrófono abierto”.

    Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2477-550011.

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