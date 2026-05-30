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    Entre dos pasiones: el artista Matías Fondato inaugura una muestra que une arte y fútbol

    La exposición de Matías Fondato abrirá este sábado en el Museo Municipal y reúne obras atravesadas por la sensibilidad artística de un exfutbolista profesional.

    30 de mayo de 2026 - 09:00
    La muestra de Matías Fondato se podrá visitar hasta el 28 de junio en el Museo Municipal.

    La muestra de Matías Fondato se podrá visitar hasta el 28 de junio en el Museo Municipal.

    @MATI.FONDATO

    Este sábado a las 17:00 quedará inaugurada en el SUM del Museo Municipal, ubicado en avenida Alsina 391, la muestra Entre dos pasiones (arte y fútbol), del artista que creció en General Gelly, Matías Fondato. La propuesta invita a recorrer una serie de obras en las que el autor plasma distintas experiencias de vida a través de la pintura, combinando dos universos que marcaron profundamente su trayectoria: el deporte y el arte.

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    La exposición podrá visitarse hasta el 28 de junio con entrada libre y gratuita. Los horarios serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábados de 16:30 a 20:00 y sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

    Sobre Matías Fondato

    Fondato nació en Rosario en 1982 y creció en General Gelly, una pequeña localidad santafesina de apenas 700 habitantes. Su carrera como futbolista profesional lo llevó a vivir en seis países diferentes y a recorrer gran parte del mundo, una experiencia que terminó moldeando su sensibilidad artística y su mirada sobre la realidad.

    Actualmente divide su vida entre Argentina e Inglaterra, país donde residió durante más de ocho años y donde comenzó su camino en la pintura a finales de 2017, mientras vivía en Newcastle. Autodidacta y profundamente observador, encontró en el arte una manera de canalizar las vivencias acumuladas a lo largo de años de viajes, encuentros culturales y experiencias personales.

    Sus primeras obras estuvieron ligadas al fútbol, ámbito al que permaneció estrechamente vinculado durante gran parte de su vida. Realizaba principalmente retratos personalizados relacionados con el deporte, aunque con el tiempo fue ampliando su universo creativo hacia otras temáticas que hoy forman parte de su identidad artística.

    En sus pinturas aparecen líderes mundiales que dejaron huella por su impacto cultural o compromiso social, autos clásicos que marcaron épocas, paisajes descubiertos durante sus viajes y animales con los que siente una conexión particular. También la música ocupa un lugar importante en su vida, ya que además de pintar toca distintos instrumentos musicales.

    Ese recorrido personal y artístico, atravesado por una búsqueda constante y una fuerte curiosidad, se refleja en cada una de sus obras. Fondato combina técnica, sensibilidad y experiencia para construir piezas cargadas de identidad y emoción.

    En la actualidad, el artista ha vendido alrededor de 100 obras entre colecciones privadas y personales. Sus trabajos se encuentran en distintos países de Europa, América, África y Medio Oriente, entre ellos Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Qatar y Argentina, consolidando así una trayectoria internacional en constante crecimiento.

    https://www.matifondato.com/

    Instagram: @mati.fondato

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