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    Gatillero brilló en los Premios Sur: Cristian Tapia Marchiori fue elegido Mejor Director

    El pergaminense Cristian Tapia Marchiori recibió el galardón a Mejor Dirección por Gatillero, mientras que Belén fue distinguida como Mejor Película.

    3 de junio de 2026 - 11:33
    Cristian Tapia Marchiori fue distinguido con el Premio Sur a Mejor Director por la película Gatillero.

    Cristian Tapia Marchiori fue distinguido con el Premio Sur a Mejor Director por la película Gatillero.

    INFOBAE

    La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró este martes por la noche la vigésima edición de los Premios Sur en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en una ceremonia que volvió a reunir a las principales figuras de la industria audiovisual nacional y dejó importantes reconocimientos para producciones que marcaron el último año del cine argentino.

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    Cristian Tapia Marchiori Mejor Director

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La noche del martes, el realizador pergaminense Cristian Tapia Marchiori obtuvo cinco Premios Sur por su película Gatillero: Mejor Director, Guion Original, Sonido, Dirección de Fotografía y Maquillaje y Caracterización. La ceremonia de entrega de los Premios Sur se realizó en el teatro Presidente Alvear con transmisión en directo por HBO Max y TNT."
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    Entre las grandes protagonistas de la velada se destacó Gatillero, el thriller de acción filmado en un único plano secuencia y ambientado en el conurbano bonaerense, dirigido por el pergaminense Cristian Tapia Marchiori. La película obtuvo cinco estatuillas y se convirtió en una de las más premiadas de la noche. Su mayor reconocimiento llegó con el premio a Mejor Dirección para Tapia Marchiori, además de imponerse en las categorías Mejor Fotografía, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Caracterización y Mejor Sonido.

    La otra gran vencedora fue Belén, escrita por Laura Paredes y Dolores Fonzi y dirigida por esta última. Basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, la película aborda la lucha de las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo y fue elegida como Mejor Película de Ficción. También recibió los premios a Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Revelación, ambos para Camila Pláate.

    Por su parte, 27 Noches, dirigida por Daniel Hendler y basada en el libro homónimo de Natalia Zito, obtuvo tres galardones: Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Actriz Protagonista, reconocimiento que recayó en la destacada Marilú Marini.

    El resto de las estatuillas se repartió entre distintas producciones. Marcelo Subiotto fue distinguido como Mejor Actor Protagonista por El Mensaje, mientras que Fernán Mirás ganó como Mejor Actor de Reparto por Mazel Tov. En tanto, Angelo Mutti Spinetta recibió el premio a Mejor Actor Revelación por La Llegada del Hijo.

    La categoría Mejor Música Original quedó en manos de La Mujer de la Fila, mientras que La Noche sin Mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando, fue reconocida como Mejor Ópera Prima.

    En los rubros dedicados al documental y la televisión, Weser, de Fernando Spiner, fue premiada como Mejor Película Documental, mientras que la exitosa serie El Eternauta obtuvo el galardón a Mejor Serie de Ficción.

    Además de premiar a las producciones más destacadas del año, la Academia rindió homenaje a figuras fundamentales de la cultura argentina. La realizadora Lucrecia Martel, la actriz Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella, referente histórico de Argentina Sono Film, recibieron premios honoríficos en reconocimiento a sus extensas trayectorias y aportes al desarrollo del cine nacional.

    A lo largo de sus veinte ediciones, los Premios Sur se consolidaron como la máxima distinción del cine argentino, reflejando la diversidad de voces, miradas y talentos que integran una industria audiovisual de carácter federal y en permanente crecimiento.

    Ganadores de los Premios Sur

    Mejor película de ficción

    Belén (Dolores Fonzi).

    Mejor película documental

    Weser (Fernando Spiner).

    Mejor serie de ficción

    El Eternauta.

    Mejor ópera prima

    La Noche sin mí (María Laura Berch y Laura Chiabrando).

    Mejor cortometraje

    Tu cuerpo en mi habitación (Axel Cheb Terrab).

    Mejor película iberoamericana

    El Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil).

    Mejor dirección

    Cris Tapia Marchiori (Gatillero).

    Mejor actriz protagonista

    Marilú Marini (27 Noches).

    Mejor actor protagonista

    Marcelo Subiotto (El Mensaje).

    Mejor actriz de reparto

    Camila Pláate (Belén).

    Mejor actor de reparto

    Fernán Mirás (Mazel Tov).

    Mejor actriz revelación

    Camila Pláate (Belén).

    Mejor actor revelación

    Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo).

    Mejor guion original

    Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (Gatillero).

    Mejor guion adaptado

    Dolores Fonzi y Laura Paredes (Belén).

    Mejor fotografía

    Martín Sapia (Gatillero).

    Mejor montaje

    Andrés Pepe Estrada (Belén).

    Mejor sonido

    Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (Gatillero).

    Mejor música original

    Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La Mujer de la Fila).

    Mejor dirección artística

    Sebastián Orgambide (27 Noches).

    Mejor diseño de vestuario

    Roberta Pesci (27 Noches).

    Mejor maquillaje y caracterización

    Mariángeles Capparelli (Gatillero).

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