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    Juventus Lyrica presenta clásicos de la ópera y una propuesta para toda la familia

    La compañía de ópera Juventus Lyrica llevará al escenario Madama Butterfly y Rigoletto. Además, ofrecerá funciones de El Barbero de Sevilla.

    31 de mayo de 2026 - 10:00
    Juventus Lyrica propone El Barbero de Sevilla subirá a escena los días 21 y 28 de junio, 5 y 12 de julio.

    Juventus Lyrica propone El Barbero de Sevilla subirá a escena los días 21 y 28 de junio, 5 y 12 de julio.

    JUVENTUSLYRICA.AR
    Madama Butterfly hará funciones los días 5, 7, 12 y 13 de junio.

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    JUVENTUSLYRICA.AR

    La compañía Juventus Lyrica anunció su programación para los próximos meses, consolidando una nueva temporada dedicada a los grandes títulos de la ópera y a propuestas especialmente pensadas para acercar el género a nuevos públicos. La agenda incluirá las producciones de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, y Rigoletto, de Giuseppe Verdi, ambas con dirección escénica de Ana D’Anna y dirección musical de André Dos Santos.

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    Las funciones de Madama Butterfly se realizarán los días 5, 7, 12 y 13 de junio a las 20:00, mientras que Rigoletto llegará al escenario del Teatro Avenida —ubicado en Avenida de Mayo 1222, en la Ciudad de Buenos Aires— los días 16, 18, 23 y 24 de octubre, también a las 20:00.

    Considerada una de las óperas más conmovedoras del repertorio universal, Madama Butterfly relata la historia de Cio-Cio-San, una joven geisha japonesa que deposita todas sus esperanzas en un matrimonio con un oficial naval estadounidense. La obra, estrenada en 1904, combina algunas de las páginas musicales más célebres de Puccini con una trama atravesada por el amor, la espera y la tragedia.

    Por su parte, Rigoletto es una de las creaciones más celebradas de Verdi. La historia sigue la vida del bufón de la corte del Duque de Mantua, un hombre cínico y mordaz cuya existencia cambia cuando su hija Gilda se convierte en objeto de deseo del poderoso gobernante. Intrigas, venganzas y una célebre maldición impulsan una trama dramática que culmina en uno de los finales más impactantes de la historia de la ópera.

    Propuesta para las infancias de Juventus Lyrica

    Además de los títulos tradicionales, Juventus Lyrica continuará desarrollando iniciativas destinadas al público familiar. En ese marco, presentará El Barbero de Sevilla, basada en la ópera de Gioachino Rossini, con libro y dirección de María Jaunarena.

    La producción, distinguida con el Premio ACE 2025 al Mejor Espectáculo Infantil y ganadora de tres Premios Hugo, ofrecerá funciones los días 21 y 28 de junio y 5 y 12 de julio, siempre los domingos a las 16:00. Entre los beneficios disponibles para el público se encuentran descuentos con tarjetas Visa del Banco Galicia abonando mediante QR, promociones para grupos familiares y rebajas para integrantes de la comunidad Konex.

    La apuesta de la compañía por la formación de nuevas audiencias también quedó reflejada en el reciente reconocimiento obtenido por ¡Nadie Duerma!, espectáculo musical para las infancias con libro y dirección de María Jaunarena, que recibió el Premio Atina 2025 otorgado por la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes.

    Con esta programación, Juventus Lyrica reafirma su compromiso con la difusión de la ópera en Argentina, combinando grandes clásicos del repertorio internacional con propuestas accesibles para públicos de todas las edades.

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