Obraje: una muestra que invita a descubrir el arte como proceso en construcción

Este viernes 5 a las 19:00 en la galería ArteMás se habilitará Obraje , una muestra de los artistas locales Miguel Vecino y Paulo Scarlato que propone un recorrido por obras, objetos y piezas concebidas como procesos abiertos, en permanente construcción y reflexión.

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La exposición podrá visitarse en el espacio ubicado en Echevarría 555 y reúne trabajos vinculados al arte, la arquitectura y el diseño, disciplinas que los autores entienden como territorios de experimentación donde las ideas se transforman y adquieren sentido a través de la práctica.

“Obraje convoca a encontrarse con piezas, objetos y obras seleccionadas como registros abiertos o en curso, como arte, arquitectura y diseño, cuyo aporte es un valor en sí mismo, basado en el fundamento que dan los procesos de producción de sentido”, explican los expositores.

Desde esa perspectiva, la muestra pone el foco en los mecanismos que dan origen a las creaciones más que en los resultados finales. Ensayos, búsquedas, aciertos y errores aparecen como elementos constitutivos de una misma experiencia creativa, atravesada por distintos tiempos y contextos, pero unida por inquietudes comunes.

El título de la propuesta remite al acto de construir y ensamblar estructuras necesarias para alcanzar un resultado que, buscado o inesperado, termina instalándose como una realidad posible. “También es un momento de mirar por primera vez”, señalan Vecino y Scarlato, invitando al público a compartir esa instancia inicial de descubrimiento y contemplación.

Sobre los artistas que exponen en Obraje

Radicado en Pergamino, Paulo Scarlato desarrolla su producción en el campo del arte contemporáneo, combinando la creación artística con la investigación y la reflexión sobre el territorio, la memoria y las experiencias colectivas. Su trabajo recorre distintos lenguajes —gráfico, fotográfico, audiovisual e instalativo— y se caracteriza por indagar en las relaciones entre lo individual y lo comunitario, así como en los modos en que las sociedades construyen y preservan sus recuerdos.

Su formación artística se nutrió de seminarios y clínicas de obra junto a reconocidos referentes como Eduardo Medici, Hugo Masoero, Juan Carlos Romero y Daniel Muchiut, entre otros, experiencias que contribuyeron a consolidar una mirada interdisciplinaria sobre el arte y sus procesos.

Además de su trayectoria artística, estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), disciplina que también atraviesa su producción y sus intereses profesionales. En 2020 fue cofundador de la oficina de arquitectura Versus y actualmente se desempeña como coordinador del Instituto de Estudios Patrimoniales (IEP) del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 6 (CAPBA D6), además de integrar la Comisión de Bienes Patrimoniales de Pergamino.

En 2019 recibió el Primer Premio “Estímulo” otorgado por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación del CAPBA D6. A lo largo de los años ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías, centros culturales y museos de distintos puntos del país, consolidando una producción que dialoga entre el arte, la arquitectura y la construcción de identidad.

Instagram: pauloscarlato

Web: https://pauloscarlato.com.ar/

Nacido en Villa Mercedes, San Luis, en 1969, Miguel Ángel Vecino reside y trabaja en Pergamino desde hace años, donde desarrolla una intensa actividad profesional, académica y artística.

Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (FAPyD-UNR) en 2008, combina el ejercicio profesional con la docencia universitaria. Desde 2005 integra el cuerpo docente de la Unnoba como profesor adjunto en materias vinculadas al dibujo, la historia del diseño, los materiales y el taller de diseño industrial, áreas en las que transmite una visión que articula técnica, creatividad y pensamiento proyectual.

Su recorrido en las artes visuales incluye la participación en clínicas de obra y seminarios con destacados artistas y formadores, entre ellos Daniel García, Eduardo Medici y Juan Carlos Romero, espacios que enriquecieron una producción personal atravesada por la exploración plástica y conceptual.

En 2013 obtuvo el Primer Premio del Salón de Pintura Manuel Aso de Pergamino, reconocimiento que marcó un hito dentro de su trayectoria artística. Desde 2003 participa de manera sostenida en exposiciones individuales y colectivas, desarrollando una obra que dialoga con la arquitectura, el diseño y las artes visuales.

Al igual que Scarlato, en 2020 fue cofundador de la oficina de arquitectura Versus, proyecto desde el cual explora nuevas formas de vincular la práctica arquitectónica con la investigación y la producción cultural.

Instagram: arq.mav