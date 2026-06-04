Costura y manualidades en San Nicolás: lanzan un taller gratuito para vecinos de la zona norte

La actividad comenzará el próximo 6 de junio y se desarrollará todos los sábados de 14:00 a 16:00 en el Salón Comunitario de Barrio Suizo , ubicado en la intersección de Miguel Rojas y Chiclana .

La Unión Vecinal Nicoleña anunció la apertura de inscripciones para un nuevo taller gratuito de costura y manualidades en tela destinado a vecinos de la zona norte de San Nicolás . La iniciativa apunta a generar un espacio de capacitación, aprendizaje y encuentro comunitario, abierto tanto para principiantes como para personas con experiencia en actividades textiles.

La propuesta comenzará el próximo 6 de junio y se llevará adelante todos los sábados de 14:00 a 16:00 en el Salón Comunitario de Barrio Suizo, ubicado en la intersección de Miguel Rojas y Chiclana.

Según explicaron los organizadores, el objetivo principal es ofrecer herramientas prácticas vinculadas a la costura y las manualidades en tela, promoviendo el desarrollo de habilidades que pueden ser aplicadas tanto en el ámbito doméstico como en proyectos personales o emprendimientos.

Además de la enseñanza técnica, el taller busca convertirse en un punto de encuentro para vecinos de distintos barrios, fomentando la integración social y el intercambio de experiencias entre los participantes.

Una propuesta abierta para principiantes y personas con experiencia

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con conocimientos previos para participar. El espacio fue diseñado para recibir tanto a quienes desean iniciarse en el mundo de la costura como a quienes buscan perfeccionar técnicas ya adquiridas.

Durante los encuentros se abordarán diferentes actividades relacionadas con el trabajo en tela, confección de piezas simples, reciclado de materiales textiles y elaboración de manualidades, entre otras propuestas que se irán incorporando a medida que avance el curso.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones comunitarias impulsadas para fortalecer la capacitación y brindar oportunidades de aprendizaje gratuitas a los vecinos de la ciudad.

Cómo inscribirse y quiénes organizan la actividad

Los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación para asegurar un lugar en el taller.

Las personas interesadas pueden obtener más información y anotarse comunicándose con Andrea al teléfono 3364-592687.

La actividad cuenta con la organización y el acompañamiento de Leandro Pineda, Andrea Martínez, Sandra Pineda, Claudia Moreno, María Luisa Aguirre y vecinos colaboradores de distintos sectores de San Nicolás, quienes trabajan para impulsar propuestas educativas y recreativas destinadas a la comunidad.

La expectativa es que este nuevo espacio se consolide como una alternativa de formación accesible para vecinos de todas las edades, promoviendo la creatividad, el aprendizaje y la participación comunitaria en la zona norte de la ciudad.