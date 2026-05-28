Cinema Pergamino estrena Backrooms: sin salida, el fenómeno de terror psicológico que nació en internet

Backrooms: sin salida lleva al cine el fenómeno viral de los Backrooms con una propuesta de horror psicológico ambientada en un inquietante laberinto de oficinas infinitas.

Backrooms: sin salida , la esperada producción dirigida por Kane Parsons , desembarca este viernes en Cinema Pergamino con una historia inquietante inspirada en una de las creepypastas más populares de la web. Continúan además en cartelera “Star Wars: Mandalorian y Grogu”, “El diablo viste a la moda 2”, “El pasajero del diablo” y “Super Mario Galaxy, la película” .

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La expectativa alrededor de Backrooms: sin salida no dejó de crecer durante los últimos meses. La nueva producción de A24, dirigida por Kane Parsons, finalmente llega a los cines y los seguidores del horror psicológico están para bienes.

La noticia rápidamente encendió las redes sociales, especialmente entre quienes siguen desde hace años el fenómeno viral de los Backrooms, una de las creepypastas más famosas de internet.

La película representa además un paso enorme para Kane Parsons, creador original de la webserie que inspiró esta adaptación cinematográfica. Lo que comenzó como un fenómeno digital terminó convirtiéndose en una superproducción respaldada por algunas de las figuras más importantes de Hollywood.

De qué trata

Ambientada en 1990, la película sigue a Clark (Ejiofor), un vendedor de muebles que descubre en el sótano de su tienda un portal hacia un inquietante laberinto de espacios interminables, similares a oficinas vacías. Fascinado y perturbado, convence a su empleada Kat (Lukita Maxwell) y al novio de ella, Bobby (Finn Bennett), de ayudarlo a mapear esa extensión imposible de salas y corredores de arquitectura surrealista, donde extraños ruidos sugieren que algo de otro mundo podría estar acechando.

Cuando Clark desaparece, su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Reinsve), termina adentrándose ella misma en los Backrooms en busca de respuestas y una salida.

Con guion de Will Soodik (Westworld), Backrooms: sin salida está basada en la webserie creada por el propio director Kane Parsons y lleva a la pantalla una de las creepypastas más conocidas de internet: una leyenda de horror digital que cobró vida en foros y se expandió hasta construir su propio universo y lenguaje.

El elenco principal

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y Renate Reinsve (Sentimental Value), ambos nominados al Premio Oscar.

Completan el elenco Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, mientras que James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson están a cargo de la producción. La dirección de fotografía es de Jeremy Cox.

Dirección: Kane Parsons. Guion: Will Soodik Basado en la serie de Kane Parsons. Duración: 111 minutos. Calificación: Apta para mayores de 13 años.

El regreso del terror

Uno de los aspectos que más entusiasma a los seguidores del género es la apuesta por un terror psicológico y atmosférico, lejos de los clásicos sustos fáciles.

Las primeras imágenes promocionales dejaron ver espacios vacíos iluminados por luces fluorescentes, paredes amarillas desgastadas y corredores infinitos que generan una sensación constante de desorientación.

Ese estilo visual fue precisamente el que convirtió a los Backrooms en un fenómeno viral. La idea de quedar atrapado en un lugar infinito, silencioso y aparentemente abandonado despertó el interés de millones de personas en todo el mundo. (Fuente: a24.com)