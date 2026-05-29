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    Teatro, música, cine y muestras: fin de semana con variadas propuestas culturales en Pergamino

    La agenda incluye el regreso de obras teatrales, recitales en vivo, tango, boleros, cine, muestras de arte y recorridos por museos de Pergamino y la región.

    Por Néstor Suárez
    29 de mayo de 2026 - 09:00
    Este sábado el tango será protagonista en Ritmo Club Resto Bar, con la voz de la reconocida cantante Ivana Fortunati.

    Este sábado el tango será protagonista en Ritmo Club Resto Bar, con la voz de la reconocida cantante Ivana Fortunati.

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    Pergamino vuelve a desplegar una intensa agenda cultural para disfrutar durante todo el fin de semana, con propuestas que abarcan teatro, música en vivo, cine, exposiciones artísticas y recorridos históricos. Las actividades se distribuyen en distintos espacios culturales de la ciudad, con opciones para públicos diversos y espectáculos que combinan producciones locales, artistas invitados y obras reconocidas.

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    Entre los principales atractivos aparece la despedida de La omisión de la familia Coleman en Espacio GAE, luego de dos exitosas temporadas, mientras que Habemus Theatrum ofrecerá dos nuevas funciones teatrales y Cinema Pergamino renovará su cartelera con estrenos y continuidades. También habrá conciertos de tango, boleros, country blues y música tropical, además de muestras visuales y visitas guiadas en museos de Pergamino y Mariano Benítez.

    Museo Municipal

    Entre dos pasiones

    Este sábado, en el SUM del Museo Municipal se habilita la muestra Entre dos pasiones (arte y fútbol) a cargo del artista rosarino Matías Fondato, quien plasma su historia de vida a través de la pintura.

    Avenida Alsina 391, a las 17:00. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábado de 16:30 a 20:00, sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

    ArteMás

    Textimoniales

    En la galería ArteMás se puede visitar la muestra Textimoniales, a cargo de las artistas rosarinas Mabel Temporelli, Mónica Martínez y Viviana Andrada.

    Echevarría 555, hasta el 30 de mayo, miércoles, jueves y viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película Backrooms: sin salida. Continúan además en cartelera “Star Wars: Mandalorian y Grogu”, “El diablo viste a la moda 2”, “El pasajero del diablo” y “Super Mario Galaxy, la película”.

    Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

    El Yerta Club Cultural

    Emecé Dúo

    Este viernes en El Yerta Club Cultural se presenta Emecé Dúo, integrado por Cecilia Manzoni en piano y Manuel Cortasa en violín. Como invitada participará Claudia Garbari en voz.

    Estrada 1953, a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Florentino Teatro Bar

    Nuevas voces

    Este viernes en Florentino Teatro Bar, se presentan Daniel Splivalo, Cristina Santiso y Cristina Torrano con la propuesta Nuevas Voces, una noche romántica y apasionada. “Será una velada donde el bolero, el tango y otras canciones se entrelazan para crear un clima íntimo”, adelantan. Músicos: Pepe Moran en percusión y Fernando Vila en piano.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al WhatApps 2477 554459.

    Espacio GAE

    La omisión de la familia Coleman

    Este sábado en Espacio GAE se despide la obra La omisión de la familia Coleman, dirigida por Facundo Cruz y protagonizada por Pablo Mansilla, Pamela Lombari, Matías Lanzillotta, Marta Lere, Lucía Tiseyra, Meme Santoro, Fernando Songini y Luis Furlano.

    Guido 722, a las 20:30. Ultima función el sábado 30. Reservas al 2477 508104.

    Bufet 88 bailable

    Música y baile

    Este viernes y el sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta la orquesta Imperio Tropical. El sábado animará la noche la agrupación Los Picaflores. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

    Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club Resto Bar

    Marcos Lenn e Ivana Fortunati

    Este viernes llega a Ritmo Club Resto Bar Marcos Leen con su Caountry Blues. “Se va a abrir una jam sesión para tocar con él al final del show”, anunciaron. El sábado el tango será protagonista en la voz de la reconocida cantante Ivana Fortunati, acompañada por José Luis Moran y Adolfo “Cacho Falcón. Como invitado participará Federico Moyano.

    Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30; sábado a las 21:00. Entradas en ambas jornadas a $10000. Reservas al 2477 318000.

    Habemus Theatrum

    La Prudencia y La valija

    Dos noches de teatro en Habemus Theatrum. Este sábado vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva. El domingo se despide La valija, de Julio Mauricio, dirigida por Jorge Sharry, protagonizada por Beba Bienzobas, Néstor “Coca” Bienzobas y Fabián Vitelli. La asistencia de dirección y escena corresponde a Made Rodríguez Trotta y María Petinari.

    Jujuy 227, sábado a las 21:30; domingo a las 20:00. Anticipadas: 2477 451467.

    Espacio GAE

    Doctor Streamer

    Este domingo se despide en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de El médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

    Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104.

    Museo Héroes de Malvinas

    Visita

    El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

    Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Avenida Jáuregui y Becerra.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

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