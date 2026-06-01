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    Cristian Tapia Marchiori va por los Premios Sur: Gatillero compite con ocho nominaciones

    La película del realizador pergaminense Cristian Tapia Marchiori llega con candidaturas en rubros centrales como Mejor Película de Ficción y Mejor Dirección.

    Por Néstor Suárez
    1 de junio de 2026 - 14:12
    El director Cristian Tapia Marchiori junto al protagonista Sergio Podeley. Gatillero posicionó al realizador pergaminense entre las figuras destacadas del cine argentino actual.

    El director Cristian Tapia Marchiori junto al protagonista Sergio Podeley. Gatillero posicionó al realizador pergaminense entre las figuras destacadas del cine argentino actual.

    PRENSA
    Con Gatillero nominada en categorías centrales de los Premios Sur, Cristian Tapia Marchiori consolida su crecimiento como uno de los realizadores emergentes más destacados.

    Con Gatillero nominada en categorías centrales de los Premios Sur, Cristian Tapia Marchiori consolida su crecimiento como uno de los realizadores emergentes más destacados.

    PRENSA

    La cuenta regresiva llegó a su fin. Este martes se celebrará una nueva edición de los Premios Sur, el máximo reconocimiento que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y Pergamino tendrá una destacada representación a través de Gatillero, la película dirigida por Cristian Tapia Marchiori, que competirá con ocho nominaciones en una de las ceremonias más importantes del cine nacional.

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    La producción del realizador pergaminense logró posicionarse entre las obras más valoradas del año al obtener candidaturas en categorías de gran relevancia, entre ellas Mejor Película de Ficción y Mejor Dirección, compartiendo la competencia con algunas de las producciones más destacadas y comentadas de la temporada.

    La película que encabeza las nominaciones es Blondi, dirigida por Dolores Fonzi, con 16 postulaciones. Detrás se ubican La Mujer de la Fila, de Benjamín Ávila, con 15 candidaturas, y El Mensaje, de Iván Fund, que alcanzó 10 nominaciones. Junto a Gatillero, integran la categoría de Mejor Película de Ficción, conformando una selección que refleja la diversidad temática, estética y narrativa que atraviesa al cine argentino contemporáneo.

    En el rubro Mejor Dirección, Cristian Tapia Marchiori comparte la terna con Benjamín Ávila, Dolores Fonzi e Iván Fund, un reconocimiento que consolida su crecimiento dentro de la industria audiovisual nacional y pone nuevamente a Pergamino en el mapa del cine argentino.

    Las categorías actorales también reúnen a figuras de amplia trayectoria y reconocimiento. Entre los nominados se encuentran Dolores Fonzi, Natalia Oreiro, Marilú Marini, Alberto Ammann, Daniel Hendler y Marcelo Subiotto, protagonistas de algunas de las producciones más destacadas del último año.

    Por otra parte, la categoría Mejor Serie de Ficción confirma el fuerte desarrollo de las producciones argentinas destinadas a plataformas y televisión. Entre las nominadas figuran El Eternauta, Menem, Atrapados y Viudas Negras: P*tas y Chorras, títulos que lograron gran repercusión tanto en el país como en el exterior.

    Una ceremonia especial para el cine argentino

    La vigésima edición de los Premios Sur se desarrollará este martes 2 en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. La gala contará con la conducción de Andrea Frigerio y Juan Minujín, ambos integrantes de la Comisión Directiva de la Academia, y será transmitida en vivo por TNT y HBO Max desde las 21:00. El pre-show comenzará a las 20:15 con la conducción de Fernanda Arena.

    Entre las novedades más importantes de esta edición se destaca la incorporación de la categoría Mejor Cortometraje, que tendrá por primera vez una competencia específica dentro de los premios. Las producciones seleccionadas son Compraventa, R12, Tu cuerpo en mi habitación y Los panteritas.

    Además, la Academia entregará el Premio de Honor a tres figuras fundamentales del audiovisual argentino y latinoamericano: Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias y aportes al desarrollo de la industria cinematográfica.

    Con ocho nominaciones y la posibilidad de competir en los principales rubros de la noche, Gatillero llegará a la gala como una de las producciones más reconocidas de la temporada y con la expectativa de sumar nuevos logros para la carrera de Cristian Tapia Marchiori y para el cine realizado desde el interior del país.

    Uno por uno, todos los nominados a los Premios Sur 2026

    Mejor Película de Ficción

    -Belén — Dolores Fonzi

    -El Mensaje — Iván Fund

    -Gatillero — Cris Tapia Marchiori

    -La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila

    Mejor Película documental

    -Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

    -El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas

    -LS83 — Herman Szwacbart

    -Weser — Fernando Spiner

    Mejor Serie de Ficción

    -Atrapados

    -El Eternauta

    -Menem

    -Viudas Negras: P*tas y Chorras

    Mejor Opera Prima

    -Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

    -La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti

    -La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando

    -Muña Muña — Paula Morel Kristof

    Mejor Cortometraje

    -Compraventa — Tomás Murphy

    -Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez

    -R12 — Facundo Aybar

    -Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab

    Mejor Película Iberoamericana

    -Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho

    -Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes

    -España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa

    -Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo

    -México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin

    -Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso

    -República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos

    -Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura

    Mejor Dirección

    -Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila

    -Cris Tapia Marchiori — Gatillero

    -Dolores Fonzi — Belén

    -Iván Fund — El Mensaje

    Mejor Actriz Protagónica

    -Dolores Fonzi — Belén

    -Mara Bestelli — El Mensaje

    -Marilú Marini — 27 Noches

    -Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila

    Mejor Actor Protagonista

    -Alberto Ammann — La Mujer de la Fila

    -Daniel Hendler — 27 Noches

    -Marcelo Subiotto — El Mensaje

    -Sergio Podeley — Gatillero

    Mejor Actriz de Reparto

    -Camila Pláate — Belén

    -Carla Peterson — 27 Noches

    -Julieta Cardinali — Belén

    -Laura Paredes — Belén

    Mejor Actor de Reparto

    -Fernán Mirás — Mazel Tov

    -Juan Minujín — Adulto

    -Luis Campos — La Mujer de la Fila

    -Luis Machín — Belén

    Mejor Actriz Revelación

    -Anika Bootz — El Mensaje

    -Camila Peralta — Nancy

    -Camila Pláate — Belén

    -Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila

    Mejor Actor Revelación

    -Alfonso González Lesca — Adulto

    -Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo

    -Federico Heinrich — La Mujer de la Fila

    -Pedro Fontaine — Los Renacidos

    Mejor Guion Original

    -Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila

    -Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo

    -Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero

    -Iván Fund — El Mensaje

    Mejor Guion Adaptado

    -Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches

    -Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén

    -Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83

    -Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación

    Mejor Fotografía

    -Gustavo Schiaffino — El Mensaje

    -Javier Juliá — Belén

    -Martín Sapia — Gatillero

    -Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila

    Mejor Montaje

    -Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila

    -Andrés Pepe Estrada — Belén

    -Iván Fund — El Mensaje

    -Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación

    Mejor Sonido

    -Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero

    -Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila

    -Leandro De Loredo — Belén

    -Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje

    Mejor Música Original

    -Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación

    -Marilina Bertoldi — Belén

    -Mauro Mourelos — El Mensaje

    -Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila

    Mejor Dirección Artística

    -Ana Cambre — Gatillero

    -Micaela Saiegh — Belén

    -Sebastián Orgambide — 27 Noches

    -Yamila Fontán — La Mujer de la Fila

    Mejor Diseño de Vestuario

    -Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila

    -Constanza Balduzzi — Homo Argentum

    -Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén

    -Roberta Pesci — 27 Noches

    Mejor Maquillaje y Caracterización

    -Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén

    -Karina Comporino — La Mujer de la Fila

    -Mariángeles Capparelli — Gatillero

    -Oscar Mulet — Homo Argentum

    Embed - GATILLERO - Dirección: Cris Tapia Marchiori - Tráiler

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