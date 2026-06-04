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    • Zárate: Imputaron por lesiones al comerciante que ató a un ladrón tras sufrir un robo

    La Justicia abrió una causa por lesiones contra un comerciante de Zárate que redujo y ató a un delincuente tras un robo. El acusado fue notificado.

    4 de junio de 2026 - 10:48
    El comerciante acusado de Zárate fue notificado, mientras que el ladrón no quedó detenido.

    El comerciante acusado de Zárate fue notificado, mientras que el ladrón no quedó detenido.

    La Nacion

    Un comerciante de la ciudad de Zárate fue imputado por el delito de lesiones luego de protagonizar un episodio que generó gran repercusión en las redes sociales. El hombre, cansado de los reiterados hechos de inseguridad, persiguió a un delincuente que presuntamente había robado en su negocio, lo redujo y lo ató a un árbol. La secuencia quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron.

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    El hecho que se volvió viral en Zárate

    Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas y muestran a un vecino identificado como "Pepe" increpando a un joven señalado como autor de un robo ocurrido minutos antes en su comercio.

    Según se observa en los videos, el comerciante logró ubicar al sospechoso tras el hecho delictivo y lo obligó a caminar sujetado con una cuerda mientras le recriminaba el robo. Durante el recorrido se escuchan fuertes expresiones de enojo vinculadas al hartazgo por los reiterados episodios de inseguridad que afectan a comerciantes y vecinos de la ciudad.

    Posteriormente, el hombre llevó al acusado hasta un árbol y lo ató. La escena fue presenciada por varias personas y registrada por teléfonos celulares, lo que provocó una amplia repercusión pública y un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la defensa frente a la delincuencia.

    La intervención de la Justicia y las imputaciones

    Tras tomar conocimiento del caso, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina.

    De acuerdo con la información confirmada por fuentes judiciales, se iniciaron dos investigaciones paralelas. La primera está relacionada con el delito de hurto denunciado por el comerciante y apunta a determinar la responsabilidad del presunto ladrón.

    La segunda causa se abrió por las lesiones que presentaba el sospechoso al momento de ser identificado por las autoridades. Según trascendió, el joven tenía golpes y raspones que motivaron la imputación del comerciante por el delito de lesiones.

    En ese marco, "Pepe" fue formalmente notificado de la causa en su contra y quedó sujeto al avance de la investigación judicial.

    Debate por la inseguridad y la reacción de los vecinos

    El episodio volvió a poner sobre la mesa una problemática que preocupa a numerosos comerciantes de la región: los reiterados robos y hechos de inseguridad.

    Mientras algunos vecinos expresaron comprensión hacia la reacción del comerciante y señalaron el cansancio acumulado por quienes sufren delitos de manera frecuente, otros remarcaron que corresponde a las fuerzas de seguridad y a la Justicia intervenir ante estos casos, evitando acciones que puedan derivar en nuevos delitos o situaciones de violencia.

    Por el momento, la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente. En tanto, el presunto autor del robo no quedó detenido y su situación procesal será evaluada en el marco de la causa por hurto.

    Embed - LA NACION on Instagram: "Un hombre ató a su camioneta a un presunto delincuente y lo arrastró por varias calles de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. El desencadenante de la situación habría sido el supuesto robo de un autoservicio de la zona."
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