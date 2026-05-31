Erase una vez Pergamino: un libro para que los chicos descubran la historia local a través de la curiosidad

La autora Agustina Roca, radicada en Pergamino, acerca la historia local a los más chicos.

La autora marplatense Agustina Roca , radicada en Pergamino desde 2018, pero vinculada a la ciudad desde hace 20, acaba de publicar Erase una vez Pergamino , un libro destinado a las infancias que propone un recorrido por la historia local a través de una narración accesible, ilustraciones y personajes que invitan a descubrir la identidad de la ciudad.

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La obra, impresa en Latingráfica de la Ciudad de Buenos Aires , cuenta con ilustraciones del artista pergaminense Juani Méndez y nació a partir de una inquietud personal de la autora: encontrar material que permitiera acercar la historia de Pergamino a los más pequeños de una manera entretenida.

“Este libro nace del deseo de acercar la historia de Pergamino a los niños y niñas desde una edad temprana”, expresa Roca en el prólogo. Allí explica que el objetivo es contar el pasado de la ciudad “de una manera sencilla, cercana y atractiva para las infancias”, despertando la curiosidad y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

La historia tiene como protagonista a Ambrosio, un niño de seis años que, motivado por una tarea escolar, inicia junto a su abuelo un viaje por distintos lugares emblemáticos de Pergamino. A través de ese recorrido descubre el origen del nombre de la ciudad, el paso de carretas y trenes, la llegada de los inmigrantes, episodios históricos y el valor de la educación como herramienta de transformación.

Una idea nacida en familia

Durante una entrevista en el programa de streaming Fuera de Página, conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiovanni, Roca explicó que el proyecto surgió a partir de sus propias hijas.

“No había historia local para los chicos, algo que sea entretenido, que los chicos puedan engancharse con la historia del cuento y en general de Pergamino”, señaló.

La escritora recordó que cuando llegó a la ciudad quiso contarle a su hija mayor aspectos de la historia local y comenzó a buscar material adecuado para niños.

“Me vine a vivir a Pergamino en el año 2018 y a la más grande de mis hijas, que en ese momento tenía seis años, quise contarle sobre Pergamino y pensé que alguien debía haber escrito un material entretenido para chicos, pero no había nada”, relató.

Esa búsqueda la llevó a recorrer la ciudad, participar de visitas guiadas e investigar distintas fuentes históricas. Años después, cuando su hija menor alcanzó la misma edad, decidió avanzar definitivamente con la idea.

Investigación, historia y memoria viva

Para la elaboración del libro, Roca consultó bibliografía local en la Biblioteca Menéndez, entrevistó a historiadores como Luis María Libera Gil y Raúl Villalba, y conversó con numerosos vecinos de la ciudad.

“Lo más interesante fue hablar con muchos pergaminenses, porque ellos me dieron sus anécdotas. Sobre todo la generación de los 60, 70 y 80 es la que tiene la historia viva todavía. Entonces pensé qué lindo mezclar la historia con anécdotas, con un relato que sea entretenido”, destacó.

La autora remarcó que el objetivo nunca fue crear un manual escolar.

“Este libro no pretende ser un manual de historia, sino abrir la puerta de la curiosidad, donde los chicos se pregunten: ‘¿Esto es en Pergamino?’, ‘¿Esto pasó acá?’, ‘¿Me podés llevar?’, ‘¿Me contás un poco más?’”, afirmó.

Un trabajo colectivo

Desde el inicio, Roca imaginó que las ilustraciones debían estar a cargo de Juani Méndez, artista local al que seguía a través de las redes sociales.

“A Juani Méndez ya lo seguía por las redes. Lo llamé y le propuse esta idea. Después surgió lo del Fondo de Promoción Cultural, que nos ayudó”, recordó.

El trabajo conjunto se extendió durante un año y demandó numerosas instancias de investigación, corrección y selección de contenidos.

“Hay mucha historia de Pergamino y me costó elegir. Tuve que sacar cosas, pero me fundamenté en el origen. Obviamente hay personajes emblemáticos que también tenían que estar”, explicó.

El valor de contar

Uno de los ejes centrales de la obra es el vínculo entre Ambrosio y su abuelo, quienes protagonizan la aventura narrativa.

El nombre del niño no fue elegido al azar. “Ambrosio es un nombre ligado a la historia familiar de mi marido, que es pergaminense, y también a la historia local, porque Ambrosio Rossi fue quien construyó la Iglesia La Merced”, comentó.

Sobre la figura del abuelo, señaló: “Representa ese acto simple que es el de contar. Creo que el abuelo no solo transmite dato puro, sino que transmite memoria, sentido de pertenencia y afecto”.

Roca también reconoció que escribir sobre la ciudad donde vive implicó una gran responsabilidad.

“El camino de este libro lo disfruté mucho, pero también fue intenso. Cuando uno decide contar parte de la historia de la ciudad donde vive, implica responsabilidad. Yo lo quise hacer con respeto y con precisión”, expresó.

Dónde conseguirlo

La autora confirmó que varias escuelas de Pergamino ya manifestaron interés en incorporar la obra como material de consulta y lectura.

“Es la idea, que los chicos puedan acceder al material y las maestras también, porque es un libro pensado para la familia, para las educadoras y para que interactúen las diferentes generaciones”, sostuvo.

Érase una vez Pergamino puede adquirirse en el Museo Municipal (avenida Alsina 405) y en la librería Pergamino Impreso (General Paz 600). Además, cuenta con un perfil en Instagram: @eraseunavez_pergamino.