lunes 27 de octubre de 2025
    • Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    El municipio participó en la reunión provincial de Cultura, se destacaron los avances locales y la política de identidad cultural impulsada por Marcelo Matzkin.

    27 de octubre de 2025 - 11:16
    Zárate fue protagonista en el Encuentro Provincial de Cultura realizado en el Teatro Argentino de La Plata, donde se reunieron secretarios y directores de Cultura de toda la provincia. El secretario municipal, Julio Belando, presentó los avances de la gestión de Marcelo Matzkin y destacó el impulso local a la identidad y producción artística zarateña.

    Participación y reconocimiento

    El secretario de Cultura de Zárate, Julio Belando, representó al municipio en el evento convocado por el Instituto Cultural bonaerense, donde expuso un informe sobre la política cultural local y la consolidación del área como eje estratégico de gestión.

    Belando subrayó que Zárate “apuesta a la Cultura como herramienta de crecimiento”, destacando la autonomía presupuestaria del área, un rasgo distintivo entre los municipios de la provincia.

    Identidad, artistas y gestión cultural

    Durante su exposición, Belando enumeró acciones desarrolladas tanto en Zárate como en Lima, entre ellas los talleres de formación artística, ferias culturales, festivales barriales y la programación estable de los espacios culturales municipales.

    Resaltó, además, el compromiso del intendente Marcelo Matzkin con el fortalecimiento de la cultura local como motor de inclusión, participación y desarrollo social.

    Proyectos y actividades destacadas

    Entre las iniciativas recientes, el secretario mencionó la recuperación de los carnavales de Lima, el Festival Provincial del Tango, la producción local del musical El elefante Trompita, la puesta en valor de la Casa de Raúl de la Torre y la promoción de artistas zarateños dentro de la agenda cultural oficial.

    Belando afirmó que estas acciones “revalorizan la identidad local y reconocen a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura que sostienen la vida artística de la ciudad”.

