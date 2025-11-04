Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Con el zarateño Santiago Silveira como titular, Argentina debutó con un triunfo de 3-2 ante Bélgica en el mundial sub 17

Con una actuación destacada del zarateño Santiago Silveira , la Selección Argentina Sub 17 debutó con triunfo en el Mundial de Qatar , superando 3-2 a Bélgica en un partido cambiante y lleno de emociones. El equipo dirigido por Diego Placente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D y dejó una buena imagen colectiva.

Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

El conjunto nacional comenzó dominando el encuentro, y fue precisamente Silveira quien protagonizó la jugada del primer gol: un potente desborde por derecha que derivó en la asistencia para Ramiro Tulián , autor del 1-0.

Sin embargo, Bélgica reaccionó y logró dar vuelta el marcador, aprovechando desajustes defensivos que pusieron en aprietos a la línea de fondo argentina.

Lejos de rendirse, la Albiceleste mostró carácter en el complemento. Con dos tantos de Facundo Jainikoski a los 25 y 28 minutos del segundo tiempo, el equipo juvenil selló una remontada vibrante que le permitió iniciar el torneo con el pie derecho.

Silveira, del barrio San Miguel a la elite juvenil

El defensor zarateño, de apenas 17 años, volvió a ser titular en el lateral derecho, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Placente. Formado en el club San Miguel de Zárate, Silveira dio el salto a Argentinos Juniors, donde ya firmó su primer contrato profesional y entrena habitualmente con la Reserva.

Su trayectoria en selecciones juveniles incluye el Sudamericano Sub 15 en Bolivia, el Sudamericano Sub 17 en Colombia y el Torneo de COTIF en L’Alcudia, donde Argentina se consagró campeona en julio pasado.

Lo que viene para la Albiceleste

Argentina volverá a jugar el jueves 6 de noviembre ante Túnez, que en su debut goleó 6-0 a Fiyi, en un partido clave para definir las posiciones del grupo y acercarse a los octavos de final.

El cuerpo técnico confía en mantener el nivel mostrado ante Bélgica y consolidar a una generación que ilusiona por su talento, intensidad y espíritu competitivo.