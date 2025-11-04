martes 04 de noviembre de 2025
    • Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    La Selección Argentina Sub 17 comenzó el Mundial con una trabajada victoria ante Bélgica. El lateral derecho Santiago Silveira, formado en San Miguel de Zárate, fue titular y figura en el debut.

    4 de noviembre de 2025 - 10:25
    Con el zarateño Santiago Silveira como titular, Argentina debutó con un triunfo de 3-2 ante Bélgica en el mundial sub 17

    LAOPINION

    Con una actuación destacada del zarateño Santiago Silveira, la Selección Argentina Sub 17 debutó con triunfo en el Mundial de Qatar, superando 3-2 a Bélgica en un partido cambiante y lleno de emociones. El equipo dirigido por Diego Placente sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D y dejó una buena imagen colectiva.

    Un arranque prometedor con sello zarateño

    El conjunto nacional comenzó dominando el encuentro, y fue precisamente Silveira quien protagonizó la jugada del primer gol: un potente desborde por derecha que derivó en la asistencia para Ramiro Tulián, autor del 1-0.

    Sin embargo, Bélgica reaccionó y logró dar vuelta el marcador, aprovechando desajustes defensivos que pusieron en aprietos a la línea de fondo argentina.

    Lejos de rendirse, la Albiceleste mostró carácter en el complemento. Con dos tantos de Facundo Jainikoski a los 25 y 28 minutos del segundo tiempo, el equipo juvenil selló una remontada vibrante que le permitió iniciar el torneo con el pie derecho.

    Silveira, del barrio San Miguel a la elite juvenil

    El defensor zarateño, de apenas 17 años, volvió a ser titular en el lateral derecho, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Placente. Formado en el club San Miguel de Zárate, Silveira dio el salto a Argentinos Juniors, donde ya firmó su primer contrato profesional y entrena habitualmente con la Reserva.

    Su trayectoria en selecciones juveniles incluye el Sudamericano Sub 15 en Bolivia, el Sudamericano Sub 17 en Colombia y el Torneo de COTIF en L’Alcudia, donde Argentina se consagró campeona en julio pasado.

    Lo que viene para la Albiceleste

    Argentina volverá a jugar el jueves 6 de noviembre ante Túnez, que en su debut goleó 6-0 a Fiyi, en un partido clave para definir las posiciones del grupo y acercarse a los octavos de final.

    El cuerpo técnico confía en mantener el nivel mostrado ante Bélgica y consolidar a una generación que ilusiona por su talento, intensidad y espíritu competitivo.

