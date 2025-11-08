Sesenta familias recurren a la Defensoría del Pueblo para evitar un desalojo en Zárate

El Dr. Gómez en su despacho de la Defensoría del Pueblo de la Provincia La Voz

El conflicto que atraviesan familias del Barrio Mitre mantiene en alerta a la ciudad de Zárate. Representantes del grupo mantuvieron reuniones con el titular de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, Gómez, ante la posibilidad concreta de un juicio de desalojo. Los damnificados afirman haber adquirido sus viviendas de buena fe y denuncian estafas.

Familias de Zárate denuncian estafa inmobiliaria: cómo comenzó el conflicto Los vecinos explican que la compra de los inmuebles se concretó hace aproximadamente 15 años, con documentación que –según alegan– resultó irregular. Parte de las viviendas se encuentran ubicadas sobre calle España y su entorno. En ese momento, confiaron en supuestos vendedores que, según denuncian, actuaron de manera inescrupulosa aprovechando la necesidad habitacional.

Intervención de la Defensoría del Pueblo y piden gestiones oficiales del Concejo Deliberante Frente al avance judicial de restitución solicitado por los titulares registrales, una comisión de tres vecinos fue recibida por el Dr. Gómez en la sede de la Defensoría. El organismo se comprometió a estudiar el caso y analizar posibles vías administrativas para resguardar los derechos de las familias. Además, realizaron una presentación formal ante el Honorable Concejo Deliberante para pedir acompañamiento político e institucional.

La importancia del asesoramiento legal en compras inmobiliarias El caso expone nuevamente la necesidad de recurrir a profesionales matriculados al momento de adquirir una propiedad. Sin asesoramiento adecuado, quienes buscan una vivienda económica pueden caer en maniobras fraudulentas que generan conflictos legales años después. Desde organizaciones civiles remarcan que la falta de controles habilita prácticas que vulneran a los sectores más vulnerables.

Los residentes del Barrio Mitre aguardan ahora respuestas oficiales, mientras continúan las gestiones para evitar el desalojo y preservar sus hogares.

Compartí esta nota en redes sociales:





