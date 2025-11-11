El Instituto Nº 122 de Pergamino abrió la preinscripción para todas sus carreras

Desde el Instituto Nº 122 destacaron que el proceso de preinscripción es ágil y puede realizarse completando el formulario online.

El Instituto N° 122 de Pergamino informó que ya se encuentra abierta la preinscripción para todas las carreras que dicta la institución, tanto en su sede central como en la extensión áulica. La propuesta académica contempla profesorados y tecnicaturas orientadas a quienes buscan iniciar o continuar su formación profesional dentro del sistema educativo.

Con sede principal en avenida Colón 725, el Instituto 122 pone a disposición cuatro profesorados vinculados a las ciencias y las humanidades: Biología, Química, Física y Lengua y Literatura. Estas carreras forman parte de la oferta histórica de la institución y se orientan a estudiantes con interés en desempeñarse como docentes en niveles secundarios y superiores.

Por otra parte, la extensión áulica ubicada en Avenida de Mayo 1425 incluye las siguientes opciones de formación: Profesorado de Geografía, Profesorado de Historia, Profesorado de Matemática y la Tecnicatura Superior en Turismo, esta última con una salida laboral vinculada a la actividad turística, proyectos culturales y promoción territorial.

Además, los interesados pueden acercarse personalmente a la institución de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00, para consultar requisitos, plazos y documentación necesaria. También están disponibles canales alternativos para realizar consultas: https://n9.cl/79nk3k

[email protected]

[email protected]

Blog oficial: https://isfdyt122.blogspot.com/?m=1

La apertura de la inscripción representa una oportunidad para quienes buscan profesionalizarse en una institución de trayectoria y reconocimiento en la ciudad y la región. Desde el Instituto remarcaron que la formación docente continúa siendo una puerta de acceso a múltiples posibilidades laborales, tanto en el ámbito educativo como en espacios culturales y comunitarios.

El Instituto 122 invita a todos los interesados a sumarse al proceso de preinscripción y ser parte de una nueva cohorte de estudiantes comprometidos con la educación y el desarrollo de la comunidad.