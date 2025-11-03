Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

Un dramático episodio se vivió este domingo en Zárate , cuando un bebé quedó accidentalmente atrapado dentro de un automóvil cerrado en la intersección de Suipacha y Anta . El hecho ocurrió alrededor de las 15:10 y demandó un rápido despliegue de Bomberos Voluntarios , que lograron liberar al menor sin que sufriera daño alguno.

Al llegar al lugar, el personal del Móvil 44/11 constató que las puertas del vehículo se habían trabado con el sistema de seguridad activado mientras la llave permanecía dentro. En cuestión de segundos, los bomberos rompieron uno de los cristales del auto para rescatar al bebé, que se encontraba en el asiento trasero.

Afortunadamente, el menor no necesitó atención médica y fue devuelto a sus padres en buen estado de salud.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Policía y del Centro de Operaciones Zárate (COZ) , quienes acordonaron el área y asistieron a la familia. Testigos del hecho destacaron la rapidez del accionar y la coordinación entre las fuerzas, que impidieron que la situación derivara en una emergencia mayor.

Prevención y concientización

Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de mantener la calma ante este tipo de situaciones y evitar intentar abrir el vehículo por la fuerza sin ayuda profesional, ya que puede poner en riesgo al menor.

También insistieron en revisar los sistemas automáticos de cierre y no dejar llaves dentro del auto cuando hay niños a bordo.