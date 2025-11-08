sábado 08 de noviembre de 2025
    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Toyota encabezó una jornada junto al Municipio de Zárate para promover espacios de comunicación accesibles y lenguaje de señas en empresas de todo el país.

    8 de noviembre de 2025 - 15:20
    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    La Voz

    El Municipio de Zárate participó de una nueva capacitación virtual sobre Comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina, organizada en el marco del Programa ESG con Cadena de Valor de Toyota Argentina. La jornada brindó herramientas para mejorar la comunicación inclusiva en entornos laborales y reforzó el compromiso de la industria con políticas de accesibilidad.

    Formación en inclusión dentro de la cadena de valor automotriz

    La charla estuvo dirigida a proveedores autopartistas y concesionarios oficiales de Toyota de todo el país. La actividad estuvo a cargo de la intérprete municipal Solana López Canavese, quien detalló conceptos clave de la Lengua de Señas Argentina (LSA) y acciones prácticas para garantizar una interacción adecuada con personas sordas en espacios de trabajo.

    La capacitación forma parte de una estrategia corporativa orientada a fortalecer la diversidad dentro de la cadena de valor.

    Participación institucional y articulación público–privada

    La jornada fue organizada por Juan Pablo Ruozi, Analista Sr. de Sustentabilidad de Toyota Argentina, en colaboración con Solana López Canavese. Además, participó Lucas Riquelme, Director de Discapacidad del Municipio de Zárate, quien destacó la importancia de la articulación entre empresas y gobiernos locales a la hora de promover políticas de accesibilidad.

    Para el Municipio, este tipo de iniciativas contribuyen a reducir brechas y a sensibilizar a trabajadores del sector privado.

    Compromiso con una sociedad más equitativa

    Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación, autoridades remarcaron que avanzar hacia la inclusión implica generar espacios de formación continua. En ese sentido, celebraron la participación activa de empresas y organismos que buscan mejorar sus entornos laborales a través de la accesibilidad comunicacional.

    “Continuaremos impulsando instancias de capacitación que permitan construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva”, concluyeron los representantes municipales.

    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

