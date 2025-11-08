Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

El Municipio de Zárate participó de una nueva capacitación virtual sobre Comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina, organizada en el marco del Programa ESG con Cadena de Valor de Toyota Argentina . La jornada brindó herramientas para mejorar la comunicación inclusiva en entornos laborales y reforzó el compromiso de la industria con políticas de accesibilidad.

La charla estuvo dirigida a proveedores autopartistas y concesionarios oficiales de Toyota de todo el país. La actividad estuvo a cargo de la intérprete municipal Solana López Canavese, quien detalló conceptos clave de la Lengua de Señas Argentina (LSA) y acciones prácticas para garantizar una interacción adecuada con personas sordas en espacios de trabajo.

La capacitación forma parte de una estrategia corporativa orientada a fortalecer la diversidad dentro de la cadena de valor.

La jornada fue organizada por Juan Pablo Ruozi, Analista Sr. de Sustentabilidad de Toyota Argentina, en colaboración con Solana López Canavese. Además, participó Lucas Riquelme, Director de Discapacidad del Municipio de Zárate, quien destacó la importancia de la articulación entre empresas y gobiernos locales a la hora de promover políticas de accesibilidad.

Para el Municipio, este tipo de iniciativas contribuyen a reducir brechas y a sensibilizar a trabajadores del sector privado.

Compromiso con una sociedad más equitativa

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación, autoridades remarcaron que avanzar hacia la inclusión implica generar espacios de formación continua. En ese sentido, celebraron la participación activa de empresas y organismos que buscan mejorar sus entornos laborales a través de la accesibilidad comunicacional.

“Continuaremos impulsando instancias de capacitación que permitan construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva”, concluyeron los representantes municipales.