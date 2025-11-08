Zárate: Hospital René Favaloro y Bosch incorporan ecógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

El Hospital René Favaloro y la Unidad Sanitaria de Bosch suman un ecógrafo de alta tecnología Enlace Crítico Ecógrafo de alta tecnología El Norte

El intendente de Zárate, anunció la incorporación de un ecógrafo de alta tecnología destinado al Hospital Intermedio René Favaloro y a la Unidad Sanitaria del barrio Bosch. El equipo médico fue donado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y permitirá ampliar la capacidad diagnóstica local, agilizando estudios y reduciendo derivaciones.

Modernización del sistema de salud municipal La llegada de este nuevo ecógrafo representa un paso importante en la modernización del sistema sanitario de Zárate. Desde el Municipio destacan que el equipamiento permitirá mejorar la precisión de diagnósticos en controles obstétricos, estudios abdominales, musculares y cardíacos, favoreciendo la detección temprana de patologías y la atención preventiva.

Un aporte clave para los centros de atención barrial La incorporación del ecógrafo beneficiará tanto a los pacientes que asisten al Hospital Intermedio René Favaloro como a los vecinos del barrio Bosch. En este último caso, la tecnología será fundamental para descentralizar servicios, acortando tiempos de espera y evitando traslados hacia otros centros más alejados.

Compromiso con la ampliación de servicios “Seguimos ampliando el servicio de salud municipal. Cuando iniciamos la gestión las salas de atención estaban cerradas, hoy están abiertas y equipadas”, expresó el intendente Marcelo Matzkin. Con estas acciones, el gobierno local busca fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

