sábado 08 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Hospital René Favaloro y Bosch incorporan ecógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

    Zárate sumó un ecógrafo de alta tecnología para el Hospital René Favaloro y la Unidad Sanitaria de Bosch, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en los barrios.

    8 de noviembre de 2025 - 10:59
    El Hospital René Favaloro y la Unidad Sanitaria de Bosch suman un ecógrafo de alta tecnología

    El Hospital René Favaloro y la Unidad Sanitaria de Bosch suman un ecógrafo de alta tecnología

    Enlace Crítico
    Ecógrafo de alta tecnología&nbsp;

    Ecógrafo de alta tecnología 

    El Norte

    El intendente de Zárate, anunció la incorporación de un ecógrafo de alta tecnología destinado al Hospital Intermedio René Favaloro y a la Unidad Sanitaria del barrio Bosch. El equipo médico fue donado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y permitirá ampliar la capacidad diagnóstica local, agilizando estudios y reduciendo derivaciones.

    Lee además
    San Pedro: Inauguran consultorio de salud mental en el Hospital Gobernador Castro

    San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro
    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    Modernización del sistema de salud municipal

    La llegada de este nuevo ecógrafo representa un paso importante en la modernización del sistema sanitario de Zárate. Desde el Municipio destacan que el equipamiento permitirá mejorar la precisión de diagnósticos en controles obstétricos, estudios abdominales, musculares y cardíacos, favoreciendo la detección temprana de patologías y la atención preventiva.

    Un aporte clave para los centros de atención barrial

    La incorporación del ecógrafo beneficiará tanto a los pacientes que asisten al Hospital Intermedio René Favaloro como a los vecinos del barrio Bosch. En este último caso, la tecnología será fundamental para descentralizar servicios, acortando tiempos de espera y evitando traslados hacia otros centros más alejados.

    Compromiso con la ampliación de servicios

    “Seguimos ampliando el servicio de salud municipal. Cuando iniciamos la gestión las salas de atención estaban cerradas, hoy están abiertas y equipadas”, expresó el intendente Marcelo Matzkin. Con estas acciones, el gobierno local busca fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro

    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Condenaron a 9 años de prisión al abogado sampedrino Patricio Serjal por asociación ilícita

    Cultura: El Ballet de San Petersburgo llega a Junín para una noche inolvidable

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Baradero: Comenzó la recuperación del vivero municipal y buscan sumar actividades con participación vecinal

    Un accidente entre camiones afectó el tránsito en el puente Zárate–Brazo Largo durante la mañana del martes

    Fútbol: Boca de Rojas ganó 2-0 a Defensores de Salto y quedó bien posicionado en semifinales Sub-23

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás vivió una fiesta de Halloween 2025

    Halloween en San Nicolás: los 10 disfraces más votados en una noche a pura creatividad
    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Sábado 8 de noviembre. Versión PDF

    El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado este viernes a nueve años de prisión tras ser hallado culpable

    Condenaron a 9 años de prisión al abogado sampedrino Patricio Serjal por asociación ilícita

    “El Lago de los Cisnes” es considerado uno de los pilares fundamentales del ballet clásico.

    Cultura: El Ballet de San Petersburgo llega a Junín para una noche inolvidable