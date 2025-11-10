Fuerte apuesta a la cultura local, gran convocatoria en la feria "Zárate Lee"

La segunda edición de la Feria Municipal del Libro “Zárate Lee” volvió a demostrar el interés del público por las propuestas culturales locales, reuniendo a cientos de vecinos durante tres días en la Costanera Norte. La Voz

La segunda edición de la Feria Municipal del Libro “Zárate Lee” volvió a demostrar el interés del público por las propuestas de la cultura local, reuniendo a cientos de vecinos durante tres días en la Costanera Norte. El encuentro ofreció talleres, conferencias, espectáculos teatrales, presentaciones de libros y espacios de diálogo con autores de la región,.

Actividades culturales para toda la familia Organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación, junto a distintas áreas municipales, la feria contó con una gran carpa equipada especialmente para recibir actividades en simultáneo. Allí, niños, jóvenes y adultos participaron de talleres, charlas abiertas y presentaciones literarias que fortalecieron el vínculo entre la comunidad y la producción cultural local. Librerías, editoriales independientes y escritores tuvieron oportunidad de mostrar sus catálogos recientes, generando un espacio de intercambio y estímulo creativo.

Espectáculo teatral y humor sobre el idioma español Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la obra “La divina lengua”, un espectáculo que propone un recorrido humorístico por los usos, curiosidades y transformaciones del idioma español. La función estuvo a cargo de Mariano Magnífico, actor, cantante, escritor e investigador graduado en Letras por la UBA, quien también es reconocido por su labor como divulgador y contenido en redes sociales. Con una importante convocatoria, la propuesta generó risas, reflexión y participación del público.

Escritores locales presentaron sus obras La feria consolidó además su compromiso con la producción literaria zarateña. Durante la última jornada, presentaron sus libros los autores Virginia Ruiz, Ana Coaraza, Mariana Lirusso, Diego Paolinelli, Silvio Renzetti, Ana María Giménez, Mariano Matzkin y Daniel Vogel. Cada uno compartió fragmentos, inspiraciones y procesos creativos, generando diálogo con lectores, estudiantes y docentes. La multiplicidad de géneros y estilos reforzó el atractivo de la programación.

Con una masiva participación vecinal y una variada agenda de actividades, la feria “Zárate Lee” cerró su segunda edición con gran aceptación, fortaleciendo el calendario cultural de la ciudad y ofreciendo nuevas oportunidades para la difusión de la producción literaria local. Organismos municipales adelantaron que ya trabajan en nuevas propuestas que mantengan el entusiasmo y el crecimiento de este encuentro cultural.

