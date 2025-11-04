Zárate y el programa comunidad: Nucleoeléctrica con un exitoso ciclo de visitas a sus centrales nucleares

Durante 2024 y 2025, Nucleoeléctrica Argentina fortaleció su política de puertas abiertas a través del programa “Comunidad” , una iniciativa que acercó a más de 300 participantes —entre vecinos , estudiantes , docentes y organizaciones locales— al corazón de las centrales Atucha y Embalse , promoviendo transparencia, conocimiento y diálogo con la comunidad .

El ciclo, desarrollado en el marco del histórico programa de visitas guiadas de la empresa, permitió que cientos de visitantes recorrieran las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha y la Central Nuclear Embalse , con el objetivo de conocer de primera mano cómo se genera la energía eléctrica de origen nuclear en el país.

Las jornadas incluyeron charlas explicativas sobre seguridad operativa, proceso de generación y contribución al sistema eléctrico nacional , además de un recorrido técnico acompañado por especialistas que detallaron cada etapa del funcionamiento de las plantas.

La iniciativa se consolidó como una herramienta de diálogo y confianza entre la empresa y la comunidad.

Durante las visitas, los asistentes pudieron observar las medidas de seguridad que garantizan la operación responsable de las centrales y el cumplimiento de los estándares internacionales.

Vecinos, instituciones educativas y representantes de organismos públicos valoraron el compromiso educativo y socialde Nucleoeléctrica, que impulsa el acercamiento de la ciencia y la tecnología nuclear a la ciudadanía.

Continuidad en 2026 y nuevos desafíos

Debido a la alta demanda y el impacto positivo del programa, la empresa confirmó que las visitas guiadas continuarán durante 2026, con la incorporación de nuevas instancias de capacitación y actividades interactivas.

El objetivo es seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades que conviven junto a las centrales nucleares del país y promover una mirada informada sobre el rol estratégico de la energía nuclear en el desarrollo nacional.