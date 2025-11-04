martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate y el programa comunidad: Nucleoeléctrica con un exitoso ciclo de visitas a sus centrales nucleares

    En Zárate, Vecinos, estudiantes y representantes institucionales participaron del programa que permitió conocer el funcionamiento de Atucha y Embalse.

    4 de noviembre de 2025 - 13:15
    Nucleoeléctrica realiza visitas a las centrales nucleares

    Nucleoeléctrica realiza visitas a las centrales nucleares

    LAOPINION

    Durante 2024 y 2025, Nucleoeléctrica Argentina fortaleció su política de puertas abiertas a través del programa “Comunidad”, una iniciativa que acercó a más de 300 participantes —entre vecinos, estudiantes, docentes y organizaciones locales— al corazón de las centrales Atucha y Embalse, promoviendo transparencia, conocimiento y diálogo con la comunidad.

    Lee además
    Con el zarateño Santiago Silveira como titular, Argentina debutó con un triunfo de 3-2 ante Bélgica en el mundial sub 17

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17
    Bomberos rescatan a un bebe atrapado dentro de un auto en Zárate

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Energía nuclear y participación ciudadana

    El ciclo, desarrollado en el marco del histórico programa de visitas guiadas de la empresa, permitió que cientos de visitantes recorrieran las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha y la Central Nuclear Embalse, con el objetivo de conocer de primera mano cómo se genera la energía eléctrica de origen nuclear en el país.

    Las jornadas incluyeron charlas explicativas sobre seguridad operativa, proceso de generación y contribución al sistema eléctrico nacional, además de un recorrido técnico acompañado por especialistas que detallaron cada etapa del funcionamiento de las plantas.

    Un programa que promueve transparencia y confianza

    La iniciativa se consolidó como una herramienta de diálogo y confianza entre la empresa y la comunidad.

    Durante las visitas, los asistentes pudieron observar las medidas de seguridad que garantizan la operación responsable de las centrales y el cumplimiento de los estándares internacionales.

    Vecinos, instituciones educativas y representantes de organismos públicos valoraron el compromiso educativo y socialde Nucleoeléctrica, que impulsa el acercamiento de la ciencia y la tecnología nuclear a la ciudadanía.

    Continuidad en 2026 y nuevos desafíos

    Debido a la alta demanda y el impacto positivo del programa, la empresa confirmó que las visitas guiadas continuarán durante 2026, con la incorporación de nuevas instancias de capacitación y actividades interactivas.

    El objetivo es seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades que conviven junto a las centrales nucleares del país y promover una mirada informada sobre el rol estratégico de la energía nuclear en el desarrollo nacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con el zarateño Santiago Silveira como titular, Argentina debutó con un triunfo de 3-2 ante Bélgica en el mundial sub 17

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Colector Norte en Pergamino es una obra de la Provincia de Buenos aires paralizada por falta de pago.

    El intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del Colector Norte
    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    Condenaron por narcotráfico a cuatro convictos de Colón bajo el nuevo Código Procesal Federal

    De izquierda a derecha: Lisandro Gargulinski, Nicolás Martínez y Franco Esteban Calabrese.

    ¿Intento de homicidio o lesiones leves? El fiscal pidió que los jueces condenen al padre por agredir a la hija

    El sujeto empuñaba una escopeta recortada y un rebenque para intimidar verbalmente al nieto de la vecina.

    Amenaza de muerte: empuñando una escopeta y un rebenque prometió "mandarlos al cielo" al nieto de su vecina

    El ladrón aprovechó el momento en que la empleada salió a tirar la basura en el contenedor.

    La empleada de una heladería forcejeó con el ladrón que ingresó a robar un celular