lunes 10 de noviembre de 2025
    • Zárate: Se viene la 7° edición del FoodTruck Aniversario en el Club Náutico

    El Club Náutico Zárate celebra su 7° FoodTruck Aniversario con tres jornadas de gastronomía, música, actividades para niños y entrada libre y gratuita.

    10 de noviembre de 2025 - 11:26
    Más de 20 foodtrucks ofrecerán hamburguesas, opciones gourmet, platos regionales, dulces, bebidas y opciones vegetarianas.

    Más de 20 foodtrucks ofrecerán hamburguesas, opciones gourmet, platos regionales, dulces, bebidas y opciones vegetarianas.

    La Voz
    foot-zarate 1

    El Club Náutico Zárate se prepara para vivir una nueva edición del FoodTruck Aniversario, uno de los eventos gastronómicos más esperados de la ciudad. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, desde las 18.00, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culinarias, música en vivo y actividades especiales para todas las edades.

    Gastronomía variada a orillas del río

    Más de 20 foodtrucks ofrecerán hamburguesas, opciones gourmet, platos regionales, dulces, bebidas y opciones vegetarianas. El evento tendrá como escenario el paisaje natural del río Paraná de las Palmas y el Puente Brazo Largo, un punto de atracción que ya es parte de la identidad del encuentro.

    Actividades, juegos y espectáculos para los más chicos

    Los niños tendrán inflables, plaza blanda, shows circenses, talleres artísticos y propuestas culturales. A su vez, instituciones como Nucleoeléctrica Argentina, Armada Argentina, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios participarán con juegos, sorteos, simuladores y más sorpresas durante todo el fin de semana.

    Acceso libre y beneficios para futuros socios

    La entrada será libre y gratuita para socios y no socios, quienes ingresarán por Avenida Costanera. Además, se instalará un tráiler institucional para brindar información sobre planes y beneficios de asociación. Desde el Club destacaron que el evento crece año a año, consolidándose como un punto de encuentro comunitario y familiar.

