Zárate: Se viene la 7° edición del FoodTruck Aniversario en el Club Náutico

El Club Náutico Zárate se prepara para vivir una nueva edición del FoodTruck Aniversario, uno de los eventos gastronómicos más esperados de la ciudad. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, desde las 18.00, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culinarias, música en vivo y actividades especiales para todas las edades.
Gastronomía variada a orillas del río
Más de 20 foodtrucks ofrecerán hamburguesas, opciones gourmet, platos regionales, dulces, bebidas y opciones vegetarianas. El evento tendrá como escenario el paisaje natural del río Paraná de las Palmas y el Puente Brazo Largo, un punto de atracción que ya es parte de la identidad del encuentro.
Actividades, juegos y espectáculos para los más chicos
Los niños tendrán inflables, plaza blanda, shows circenses, talleres artísticos y propuestas culturales. A su vez, instituciones como Nucleoeléctrica Argentina, Armada Argentina, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios participarán con juegos, sorteos, simuladores y más sorpresas durante todo el fin de semana.
Acceso libre y beneficios para futuros socios
La entrada será libre y gratuita para socios y no socios, quienes ingresarán por Avenida Costanera. Además, se instalará un tráiler institucional para brindar información sobre planes y beneficios de asociación. Desde el Club destacaron que el evento crece año a año, consolidándose como un punto de encuentro comunitario y familiar.