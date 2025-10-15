miércoles 15 de octubre de 2025
    • Zárate | Independiente de Zárate se acerca a la Liga Federal tras un triunfo arrollador en Villa Constitución

    El equipo zarateño venció 112-56 a Riberas del Paraná y quedó a un paso de la clasificación a la Liga Federal 2026. Lautaro Toranzo brilló con 35 puntos.

    15 de octubre de 2025 - 11:04
    Zárate: Independiente se acerca a la Liga Federal tras un contundente triunfo en Villa Constitución.

    Zárate: Independiente se acerca a la Liga Federal tras un contundente triunfo en Villa Constitución. 

    INFOzc

    Independiente de Zárate dio un paso determinante hacia la clasificación a la Liga Federal 2026 al imponerse con un contundente 112-56 sobre Riberas del Paraná, en Villa Constitución. El equipo zarateño dominó de principio a fin y se consolidó como escolta en la tabla del Grupo C de la Zona Norte del Torneo Provincial.

    Un dominio de principio a fin

    Desde el arranque, el Rojo impuso ritmo y eficacia ofensiva, con una defensa agresiva que asfixió al rival y le permitió abrir una diferencia amplia en el marcador. El equipo dirigido por el cuerpo técnico zarateño no sólo mostró efectividad en el perímetro, sino también solidez en la pintura, controlando los rebotes y el ritmo del juego.

    Lo que viene

    De conseguir un nuevo triunfo, el Rojo zarateño aseguraría su participación en la próxima edición de la Liga Federal, objetivo que se propuso al comienzo de la temporada. Además, el equipo llega en un gran momento colectivo, con una ofensiva fluida, rotación profunda y confianza para afrontar los desafíos decisivos de la recta final.

    Temas
