Zárate | Independiente de Zárate se acerca a la Liga Federal tras un triunfo arrollador en Villa Constitución

Zárate: Independiente se acerca a la Liga Federal tras un contundente triunfo en Villa Constitución.

Independiente de Zárate dio un paso determinante hacia la clasificación a la Liga Federal 2026 al imponerse con un contundente 112-56 sobre Riberas del Paraná, en Villa Constitución. El equipo zarateño dominó de principio a fin y se consolidó como escolta en la tabla del Grupo C de la Zona Norte del Torneo Provincial.

Un dominio de principio a fin Desde el arranque, el Rojo impuso ritmo y eficacia ofensiva, con una defensa agresiva que asfixió al rival y le permitió abrir una diferencia amplia en el marcador. El equipo dirigido por el cuerpo técnico zarateño no sólo mostró efectividad en el perímetro, sino también solidez en la pintura, controlando los rebotes y el ritmo del juego.

La figura del partido fue Lautaro Toranzo, quien brilló con 35 puntos y lideró a un equipo que mostró profundidad en su rotación. También alcanzaron doble dígito Bruno Pracchia (15), Tomás Franco (13) y Tobías Cristaldo (13), en una actuación colectiva sólida.

Clasificación al alcance de la mano Con este triunfo, Independiente elevó su récord a 6-2 y se mantiene como escolta de Estudiantes de La Plata (7-1). La clasificación a la Liga Federal 2026 podría concretarse el próximo domingo, cuando visite a Sacachispas de Villa Constitución por la anteúltima fecha del Grupo C.

Sacachispas llega a ese duelo tras caer 83-79 ante Náutico Zárate, que mejoró su récord a 3-5 y ocupa la quinta posición de la zona. Lo que viene De conseguir un nuevo triunfo, el Rojo zarateño aseguraría su participación en la próxima edición de la Liga Federal, objetivo que se propuso al comienzo de la temporada. Además, el equipo llega en un gran momento colectivo, con una ofensiva fluida, rotación profunda y confianza para afrontar los desafíos decisivos de la recta final.

