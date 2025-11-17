lunes 17 de noviembre de 2025
    • Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    La fuerza federal detuvo un camión de encomiendas a la altura de Zárate y descubrió 18 cajas con más de 236 kilos de hoja de coca.

    17 de noviembre de 2025 - 13:10
    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Enlace Crítico
    gendarmeria zarate1
    gendarmeria zarate3

    El operativo desarrollado en Zárate por efectivos de Gendarmería Nacional permitió detectar una importante carga de hoja de coca que viajaba oculta en un transporte de encomiendas. La intervención judicial confirmó que la mercadería superaba los 236 kilos y que no contaba con la documentación exigida por el Código Aduanero, por lo que fue secuestrada.

    Operativo de control sobre la Ruta 9: cómo comenzó la investigación

    El procedimiento tuvo lugar este fin de semana cuando personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo” realizaba controles rutinarios sobre la Ruta Nacional 9. Al detener un camión de una empresa de envíos, los gendarmes notaron inconsistencias en 18 cajas cuyo origen y destino no coincidían con la documentación aportada.

    Además, un fuerte olor característico encendió las alarmas del personal, que rápidamente sospechó que la carga podía contener mercadería en infracción a la Ley 22.415. Ante esa situación, se dio aviso inmediato al Juzgado Federal de Campana para determinar los pasos a seguir.

    Apertura de las cajas y hallazgo de más de 236 kilos de hoja de coca

    Con la presencia de testigos civiles, tal como establece el protocolo, el juzgado ordenó la apertura de los bultos. En su interior se encontraron 236.428 gramos de hoja de coca, distribuidos en paquetes prolijamente acondicionados para el transporte.

    Según fuentes de la fuerza, el valor estimado de la carga supera los 11.800.000 pesos en el mercado actual. La hoja de coca, aunque de consumo tradicional en algunas regiones, requiere autorización aduanera expresa para su ingreso al país, motivo por el cual su posesión sin documentación constituye una infracción grave.

    Secuestro de la carga y avance de la causa judicial

    El Juzgado Federal de Campana dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la mercadería, que quedó a disposición del magistrado interviniente. De acuerdo con la investigación preliminar, la carga habría ingresado al país sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.

    Además de la infracción al Código Aduanero, la Justicia analiza la posible vinculación de la hoja de coca con actividades vinculadas a la producción de estupefacientes, dado que este producto suele utilizarse como materia prima en distintos procesos ilícitos.

    Las actuaciones continúan y podrían derivarse responsabilidades penales y administrativas hacia los involucrados en el transporte y envío de las cajas.

