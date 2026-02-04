miércoles 04 de febrero de 2026
    • Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    El piloto de Zárate buscará mejorar su performance en el Round #2 del Florida Winter Tour, tras un debut prometedor en la clase ROK VLR Masters.

    4 de febrero de 2026 - 19:00
    El piloto zarateño Gabriel De Lucca ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva presentación internacional dentro del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los certámenes invernales más exigentes del calendario norteamericano.

    El piloto zarateño Gabriel De Lucca ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva presentación internacional dentro del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los certámenes invernales más exigentes del calendario norteamericano.

    Gabriel De Lucca ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, que se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en el Orlando Kart Center. El piloto de Zárate busca redondear un mejor fin de semana tras su sólida actuación en la fecha inaugural.

    Un regreso con objetivos claros

    Tras su participación en la apertura del campeonato, De Lucca llega con la motivación de capitalizar todo lo trabajado y mostrar el verdadero potencial que lo coloca entre los protagonistas de la clase ROK VLR Masters. La primera fecha dejó sensaciones positivas pese a no reflejarse completamente en los resultados finales.

    Equipo sólido y confiable

    El piloto argentino contará nuevamente con la asistencia de Juan Manuel Quevedo en pista y la motorización de Ariel Castro, conformando un equipo técnico estable y preparado para enfrentar la exigencia de uno de los torneos más competitivos del karting mundial.

    Mirando hacia el Mundial ROK

    Con la experiencia adquirida en la primera fecha, De Lucca mantiene el foco en pelear adelante y cerrar un fin de semana exitoso en Florida. El objetivo final es seguir representando a la Argentina y avanzar hacia el Mundial ROK, que se disputará en Lonato, consolidando su proyección internacional.

