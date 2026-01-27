Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte Radio Cielo

La Dirección de Juventud llevó adelante en Zárate una jornada temática medieval en el espacio de Costanera Norte, donde una numerosa cantidad de vecinos se sumó a una propuesta recreativa y cultura al aire libre. El evento, de acceso gratuito, estuvo orientado a juventudes y familias, con actividades pensadas para todas las edades.

Un evento medieval que transformó la Costanera Norte La actividad convirtió el predio de Costanera Norte en un escenario inspirado en la época medieval, generando una experiencia diferente y atractiva para el público. La ambientación, cuidada en cada detalle, permitió que grandes y chicos se sumergieran en una propuesta cultural poco habitual, que combinó historia, recreación y entretenimiento.

Tiro con arco, feria temática y espectáculos en vivo Durante la jornada se desarrollaron múltiples actividades, entre las que se destacó un sector de tiro con arco que despertó gran interés entre los asistentes. Además, una feria temática acompañó la ambientación del evento, ofreciendo un espacio para recorrer y compartir propuestas vinculadas a la estética medieval. La programación se completó con shows en vivo que aportaron música y dinamismo a lo largo de la tarde.

Juventud y espacios públicos: una apuesta al encuentro comunitario Desde la Dirección de Juventud (GEN-Z), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento del público. El objetivo de la iniciativa fue promover espacios de participación, recreación y expresión cultural, fortaleciendo el encuentro comunitario y el uso positivo de los espacios públicos a través de propuestas inclusivas y accesibles.

