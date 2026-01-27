martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Se realizó en Zárate una jornada temática medieval en el espacio de Costanera Norte, que convocó a una numerosa cantidad de vecinos y vecinas.

    27 de enero de 2026 - 10:24
    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Radio Cielo

    La Dirección de Juventud llevó adelante en Zárate una jornada temática medieval en el espacio de Costanera Norte, donde una numerosa cantidad de vecinos se sumó a una propuesta recreativa y cultura al aire libre. El evento, de acceso gratuito, estuvo orientado a juventudes y familias, con actividades pensadas para todas las edades.

    Lee además
    El principal sospechoso por el asesinato de Leonel Martínez fue capturado tras pasar 12 horas prófugo.

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja
    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Un evento medieval que transformó la Costanera Norte

    La actividad convirtió el predio de Costanera Norte en un escenario inspirado en la época medieval, generando una experiencia diferente y atractiva para el público. La ambientación, cuidada en cada detalle, permitió que grandes y chicos se sumergieran en una propuesta cultural poco habitual, que combinó historia, recreación y entretenimiento.

    Tiro con arco, feria temática y espectáculos en vivo

    Durante la jornada se desarrollaron múltiples actividades, entre las que se destacó un sector de tiro con arco que despertó gran interés entre los asistentes. Además, una feria temática acompañó la ambientación del evento, ofreciendo un espacio para recorrer y compartir propuestas vinculadas a la estética medieval. La programación se completó con shows en vivo que aportaron música y dinamismo a lo largo de la tarde.

    Juventud y espacios públicos: una apuesta al encuentro comunitario

    Desde la Dirección de Juventud (GEN-Z), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, destacaron la gran convocatoria y el acompañamiento del público. El objetivo de la iniciativa fue promover espacios de participación, recreación y expresión cultural, fortaleciendo el encuentro comunitario y el uso positivo de los espacios públicos a través de propuestas inclusivas y accesibles.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos
    La propuesta incluye juegos, música, realidad virtual, entretenimiento y actividades recreativas, pensadas para toda la familia y con acceso libre y gratuito.

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.

    Educación ambiental y creatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre

    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. 

    Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico