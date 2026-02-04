"Dale, nos van a tener que matar": tres heridos tras un tiroteo entre grupos rivales en Pergamino

En una noche marcada por la violencia, un enfrentamiento armado entre grupos rivales en un barrio de la ciudad Pergamino terminó con tres heridos el último fin de semana, tal como informó el Diario LA OPINION en su sitio web y en la edición impresa del domingo .

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió la noche del viernes pasado en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, también conocido entre lugareños como “512 Viviendas”.

Todo comenzó en la zona de Estanislao del Campo y Blas Parera , donde se escucharon varios disparos que alarmaron a los vecinos y los obligaron a encerrarse en sus casas o buscar refugio en balcones y pasillos.

Los primeros llamados al 911 alertaron sobre las detonaciones y la presencia de personas heridas. Personal policial y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se acercaron al lugar y asistieron a un hombre que había recibido un balazo en una pierna.

La víctima fue identificada como B.O., un changarín de 32 años que además había recibido un golpe en la cabeza. Fue hospitalizado, fuera de peligro.

En medio del despliegue policial, una vecina de 38 años se acercó y contó que su hijo y un amigo habían sido atacados por dos personas en moto que dispararon varias veces contra ellos. El amigo resultó baleado y debieron trasladarlo por sus propios medios al hospital San José. En este caso, la víctima, I.M., 20 años, presentaba varios disparos en el cuerpo, en un brazo y en la zona intercostal, lo que le provocó fractura de costillas y un neumotórax, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El clima en la zona continuó caldeado. Poco después, un grupo de mujeres llegó al lugar y acusó a familiares de esa vecina de 38 años de estar involucrados en el tiroteo. La tensión fue tal que la Policía debió utilizar postas de estruendo y antitumulto para dispersar a las personas y evitar nuevas agresiones.

Eso no fue todo porque, minutos más tarde, en otra tira del complejo, los agentes encontraron a un tercer herido de bala. Se trataba de S.O., un vecino de 28 años, quien tenía un impacto en el tobillo izquierdo pero, llamativamente, se negó “rotundamente” a recibir atención médica en el hospital.

S.O. tampoco quiso hacer la denuncia. Al ser consultado por los policías, solamente se limitó a decir que escuchó disparos y luego empezó a sentir dolor en su tobillo. Además, aseguró no conocer a ninguno de los involucrados en el tiroteo. Así, se retiró a su domicilio.

La causa

Por el hecho se abrió un expediente a cargo del fiscal Francisco Furnari. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en principio la causa se investiga como abuso de armas y lesiones.

Respecto al motivo que habría originado el enfrentamiento, inicialmente circuló una versión que indica que el episodio podría estar vinculado a disputas por territorios, aunque otra línea que tomó mayor fuerza apunta a vínculos con el narcotráfico.

“Hay una presunción de delitos relacionados con la venta de drogas en la zona”, dijo un investigador. En este sentido, la DDI local trabaja también junto a la fiscalía especializada en estupefacientes.

Mientras se esperan novedades sobre sospechosos, entre las primeras medidas, el fiscal dispuso el secuestro de ropa de los heridos y la realización de dermotest, además del análisis de las vainas encontradas y de los videos que circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp.

En las filmaciones se ven corridas y se escuchan varias detonaciones, gritos, insultos y también arengas para que los tiradores abran fuego. “¡Dale, nos van a tener que matar, eh! ¡Dale, giles!”, vocifera un hombre.

Según los datos reunidos hasta el momento, los disparos habrían sido realizados por dos personas, y ya se solicitaron órdenes de detención.

Declaraciones del fiscal Francisco Furnari al diario LA OPINION

fiscal Francisco Furnari Pergamino Fiscal Francisco Furnari. LA OPINION

Sobre el enfrentamiento en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe

El fiscal Francisco Furnari brindó declaraciones sobre un hecho violento ocurrido recientemente:

El incidente: "Hubo un enfrentamiento entre personas con armas de fuego. Estas personas... se encuentran en un estado de salud fuera de peligro su vida".

Acciones judiciales: "Hemos allanado de urgencia... se secuestraron vainas, se secuestraron vestimentas, se hicieron los dermotest a las personas que nosotros entendimos que habían disparado".

Estado de la investigación: "La causa recién se inicia, hay una etapa de investigación. Las lesiones son de carácter leves... Estamos cuidando mucho la información... está trabajando policía especializada"

