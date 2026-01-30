La Casa de la Provincia de Zárate, entre las más concurridas de Buenos Aires

Con más de 55 mil gestiones atendidas desde su apertura, la Casa de la Provincia de Zárate se posiciona entre las más concurridas de Buenos Aires. A diario, cerca de un centenar de vecinos y vecinas realizan trámites y consultas, concentrando en un solo lugar múltiples organismos provinciales.
Un modelo de gestión que acerca el Estado a los municipios
El proyecto de las Casas de la Provincia nació con el objetivo de integrar a los 135 municipios bonaerenses bajo un esquema de Estado presente, cercano y eficiente. Estos espacios reúnen dependencias provinciales en una misma sede, permitiendo resolver trámites de forma ágil, sencilla y sin filas, garantizando un acceso equitativo a las prestaciones.
Servicios provinciales centralizados y atención integral
En todas las Casas funcionan organismos como el Registro Provincial de las Personas, ARBA, IPS, IOMA y los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad. Además, el Instituto Cultural aporta ludotecas y el Ministerio de Ambiente promueve la separación de residuos, fortaleciendo un abordaje integral para las familias bonaerenses.
La Casa de la Provincia de Zárate y su impacto local
Ubicada en Andrade 159, la Casa de la Provincia de Zárate atiende de lunes a viernes de 8 a 14 y cuenta con una superficie cercana a los 900 metros cuadrados. Inaugurada en septiembre de 2024, beneficia a más de 138 mil habitantes, agiliza respuestas y evita traslados a La Plata, consolidándose como un espacio clave para la comunidad.