viernes 30 de enero de 2026
    • La Casa de la Provincia de Zárate, entre las más concurridas de Buenos Aires

    55 mil gestiones atendidas y un promedio diario de cien personas, la sede de Zárate se destaca a nivel provincial por su demanda y eficiencia en la atención.

    30 de enero de 2026 - 11:12
    Con 55 mil gestiones atendidas y un centenar de personas que asisten diariamente con turno o por consultas, la Casa de la Provincia de Zárate es una de las más concurridas de la provincia según datos de enero.

    La Voz

    Con más de 55 mil gestiones atendidas desde su apertura, la Casa de la Provincia de Zárate se posiciona entre las más concurridas de Buenos Aires. A diario, cerca de un centenar de vecinos y vecinas realizan trámites y consultas, concentrando en un solo lugar múltiples organismos provinciales.

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025
    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local

    Un modelo de gestión que acerca el Estado a los municipios

    El proyecto de las Casas de la Provincia nació con el objetivo de integrar a los 135 municipios bonaerenses bajo un esquema de Estado presente, cercano y eficiente. Estos espacios reúnen dependencias provinciales en una misma sede, permitiendo resolver trámites de forma ágil, sencilla y sin filas, garantizando un acceso equitativo a las prestaciones.

    Servicios provinciales centralizados y atención integral

    En todas las Casas funcionan organismos como el Registro Provincial de las Personas, ARBA, IPS, IOMA y los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad. Además, el Instituto Cultural aporta ludotecas y el Ministerio de Ambiente promueve la separación de residuos, fortaleciendo un abordaje integral para las familias bonaerenses.

    La Casa de la Provincia de Zárate y su impacto local

    Ubicada en Andrade 159, la Casa de la Provincia de Zárate atiende de lunes a viernes de 8 a 14 y cuenta con una superficie cercana a los 900 metros cuadrados. Inaugurada en septiembre de 2024, beneficia a más de 138 mil habitantes, agiliza respuestas y evita traslados a La Plata, consolidándose como un espacio clave para la comunidad.

