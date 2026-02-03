martes 03 de febrero de 2026
    • Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    La convocatoria lanzada por los Bomberos superó todas las previsiones y obligó a cerrar la inscripción ante la respuesta de los vecinos de Zárate.

    3 de febrero de 2026 - 11:14
    Como todos los años, el cuartel local de Bomberos Voluntarios lanzó la convocatoria para el ingreso de aspirantes al cuerpo activo.

    La Voz

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate vivió jornadas de intensa actividad tras abrir la inscripción para el curso anual de aspirantes, una formación clave para el ingreso al cuerpo activo. En menos de 48 horas se anotaron 120 personas, un número que sorprendió a las autoridades y reflejó el fuerte respaldo social a la institución.

    Alta convocatoria al curso de bomberos voluntarios en Zárate

    Como ocurre cada año, la institución abrió la convocatoria para sumar nuevos integrantes al cuerpo activo, a través de un proceso de formación integral que se extiende durante doce meses. El objetivo es capacitar a vecinos con auténtica vocación de servicio, que luego continuarán su preparación con prácticas supervisadas y participación en siniestros reales junto a bomberos con experiencia.

    La respuesta fue inmediata y contundente. En apenas dos días, la cantidad de inscriptos alcanzó las 120 personas, entre hombres y mujeres, superando ampliamente las expectativas iniciales del cuartel. Ante esta situación, y debido a las limitaciones edilicias y operativas, las autoridades se vieron obligadas a interrumpir la convocatoria.

    Requisitos y perfil de los aspirantes al cuerpo activo

    Desde la institución detallaron que los requisitos para postularse incluían tener entre 18 y 39 años, contar con estudios primarios completos y residir en la ciudad de Zárate. El perfil buscado apunta a personas comprometidas con la comunidad, dispuestas a afrontar un entrenamiento exigente tanto en lo físico como en lo técnico y humano.

    El masivo interés evidenció el alto nivel de reconocimiento que la ciudadanía tiene hacia los Bomberos Voluntarios, una institución históricamente valorada por su entrega, profesionalismo y presencia permanente en situaciones de emergencia.

    Agradecimiento del cuartel y comienzo de la formación anual

    Desde el cuartel expresaron su sorpresa y agradecimiento por la repercusión alcanzada. “Gracias a todas las personas, vecinos nuestros, que se anotaron en esta convocatoria. Quienes se hayan quedado afuera, todos los años renovamos nuestra capacitación anual”, señaló Mauricio Vega, jefe del cuerpo activo.

    Está previsto que a partir de marzo los aspirantes inicien el curso, con materias vinculadas al uso de equipamiento, socorrismo, prevención y todas las tareas propias del funcionamiento del cuartel. La formación combinará contenidos teóricos y prácticos, sentando las bases para una futura incorporación responsable y profesional al servicio de la comunidad.

