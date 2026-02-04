miércoles 04 de febrero de 2026
    • Rompe el After, la joya de San Nicolás lleva su música a "Pasión de Sábado"

    La banda oriunda de San Nicolás, consolidada en la movida tropical, se presentará en América TV este sábado a las 18:30 y convoca a sus vecinos a acompañarlos.

    4 de febrero de 2026 - 19:17
    La banda nicoleña Rompe el After se presentará este fin de semana en Pasión de Sábado, el ciclo emblemático de la movida tropical que se emite por América TV los sábados de 13:00 a 20:00.

    El Norte

    Rompe el After, la banda de San Nicolás que se hizo un lugar en la movida tropical, alcanzará este sábado uno de sus mayores hitos: presentarse en "Pasión de Sábado", el programa de América TV que reúne a los referentes del género. La cita es a las 18:30, y los integrantes invitan a los vecinos a ser parte de este momento histórico.

    Rompe el After: de San Nicolás a la pantalla nacional

    El grupo nació hace cinco años y desde entonces trabajó para consolidar un sonido propio dentro de la movida tropical. Sus integrantes, con trayectoria previa en otros proyectos locales, lograron crecer y acceder a escenarios de mayor alcance, reflejando un camino constante de esfuerzo y pasión por la música.

    Expectativa y preparación para “Pasión de Sábado”

    La banda vivió días de intensa preparación antes de su presentación televisiva. Según explicaron, el entusiasmo y la emoción fueron enormes: "No pudimos dormir el día previo al viaje, estamos expectantes y para el sábado vamos a estar igual", confesó el líder del grupo, destacando la importancia de esta oportunidad.

    Compromiso con la ciudad y el talento local

    Rompe el After busca crecer sin perder el vínculo con San Nicolás. Tras su reciente participación en Veranico, la banda subrayó que es posible mostrar talento local sin grandes producciones externas. Actualmente, el grupo está compuesto por Nachi Gonzales, Pablo Ramírez, Dieguito “el Duende” Gonzales, Renzo Vivas y el frente vocal integrado por Yoni Zanco, Rocío Ramírez y Nahuel Arenoztis.

