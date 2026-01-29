jueves 29 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local

    Autoridades municipales y excombatientes de Zárate acordaron un plan de trabajo conjunto para realizar mejoras en el monumento de Malvinas.

    29 de enero de 2026 - 12:50
    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Radio Cielo

    La Secretaría de Lima, Zárate, mantuvo este lunes un encuentro con los veteranos de Malvinas de la ciudad para coordinar una serie de acciones destinadas a mejorar el monumento local. El objetivo central es avanzar con tareas de embellecimiento y conservación del espacio antes del próximo aniversario de la gesta.

    Lee además
    Balance demográfico en Zárate, 730 nacimientos, 396 matrimonios y 889 defunciones

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio
    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Plan de embellecimiento del monumento de Malvinas en Lima

    Durante la reunión se definieron distintas tareas que incluyen trabajos de pintura, parquización y mejoras generales en el entorno del monumento. Las acciones buscan no solo renovar la imagen del espacio, sino también garantizar su correcto mantenimiento como sitio de memoria y homenaje permanente a los caídos y excombatientes.

    Desde la Secretaría destacaron la importancia de planificar estas tareas con anticipación, teniendo en cuenta la cercanía del 2 de abril, fecha en la que la comunidad suele reunirse para rendir homenaje a los héroes de Malvinas.

    Trabajo conjunto entre el municipio y los veteranos

    Uno de los ejes centrales del encuentro fue el compromiso de trabajar de manera articulada entre el municipio y los veteranos. En ese sentido, se acordó un esquema de trabajo colaborativo que permita cumplir con los plazos establecidos y respetar el valor simbólico del monumento.

    “Es importante preservar este punto de encuentro tan significativo para la identidad de los vecinos”, señalaron desde la Secretaría, remarcando que la participación de los veteranos resulta fundamental para definir las prioridades de cada intervención.

    Un espacio clave para la memoria y la identidad local

    El monumento de Malvinas representa un lugar emblemático para la comunidad de Lima, especialmente en fechas conmemorativas. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la necesidad de mantenerlo en condiciones adecuadas durante todo el año, no solo en los actos oficiales.

    La iniciativa forma parte de una política de puesta en valor de espacios públicos con fuerte carga histórica, reforzando el reconocimiento y el respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: El Registro Civil difundió el balance anual, 730 nacimientos y fuerte presencia del matrimonio

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos

    Zárate: Quién es Alexis Lumbrera, el detenido por el brutal crimen del exnovio de su pareja

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    Clausuraron un boliche en Zárate por reiterados disturbios y hechos de violencia

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    INTA Jesús María advirtió sobre la detección de chicharrita del maíz en la región

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

    Esta vez, la luz no apunta a lo externo sino a algo más íntimo: nuestra forma de expresarnos, de ocupar espacio y de vincularnos con el reconocimiento.

    Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    La empanada tucumana fue considerada la mejor del mundo.

    Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo