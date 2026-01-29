Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local

El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

La Secretaría de Lima , Zárate , mantuvo este lunes un encuentro con los veteranos de Malvinas de la ciudad para coordinar una serie de acciones destinadas a mejorar el monumento local. El objetivo central es avanzar con tareas de embellecimiento y conservación del espacio antes del próximo aniversario de la gesta.

Durante la reunión se definieron distintas tareas que incluyen trabajos de pintura, parquización y mejoras generales en el entorno del monumento. Las acciones buscan no solo renovar la imagen del espacio, sino también garantizar su correcto mantenimiento como sitio de memoria y homenaje permanente a los caídos y excombatientes.

Desde la Secretaría destacaron la importancia de planificar estas tareas con anticipación, teniendo en cuenta la cercanía del 2 de abril, fecha en la que la comunidad suele reunirse para rendir homenaje a los héroes de Malvinas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el compromiso de trabajar de manera articulada entre el municipio y los veteranos. En ese sentido, se acordó un esquema de trabajo colaborativo que permita cumplir con los plazos establecidos y respetar el valor simbólico del monumento.

“Es importante preservar este punto de encuentro tan significativo para la identidad de los vecinos”, señalaron desde la Secretaría, remarcando que la participación de los veteranos resulta fundamental para definir las prioridades de cada intervención.

Un espacio clave para la memoria y la identidad local

El monumento de Malvinas representa un lugar emblemático para la comunidad de Lima, especialmente en fechas conmemorativas. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la necesidad de mantenerlo en condiciones adecuadas durante todo el año, no solo en los actos oficiales.

La iniciativa forma parte de una política de puesta en valor de espacios públicos con fuerte carga histórica, reforzando el reconocimiento y el respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional.