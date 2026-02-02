lunes 02 de febrero de 2026
    • La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    La entidad de Zárate advirtió sobre llamados y mensajes engañosos que simulan cortes programados y solicitan datos personales.

    2 de febrero de 2026 - 11:37
    La entidad también alertó que esta modalidad de estafa se suma a otros intentos detectados mediante mensajes de WhatsApp, donde se solicita a los usuarios que ingresen a enlaces falsos o proporcionen información personal y bancaria.

    El Debate

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate emitió una advertencia urgente a la comunidad ante la detección de reiterados intentos de estafa que utilizan su nombre de manera fraudulenta. Personas ajenas a la institución se comunican telefónicamente o por mensajería instantánea con usuarios para anunciar supuestos cortes de servicio y obtener información sensible.

    Estafas telefónicas que simulan cortes programados

    Según informó la Cooperativa, en los últimos días se registraron numerosas consultas de vecinos que recibieron llamados de desconocidos que aseguran representar a la entidad eléctrica. En esas comunicaciones, los estafadores alertan sobre presuntos “cortes programados”, principalmente en la zona céntrica de Zárate, con el objetivo de generar preocupación y lograr que los usuarios brinden datos personales o sigan instrucciones indebidas.

    Desde la institución remarcaron que estas acciones son totalmente ajenas a la Cooperativa y no responden a ninguna planificación real de mantenimiento ni a procedimientos oficiales. La utilización del nombre de la entidad busca generar confianza y confusión entre los vecinos, aprovechando el desconocimiento o la urgencia del momento.

    La Cooperativa no realiza avisos personalizados ni por teléfono

    Ante esta situación, la Cooperativa de Electricidad de Zárate recordó de manera enfática que no comunica tareas de mantenimiento de forma particular a cada usuario, ni tampoco realiza llamados telefónicos para informar cortes, solicitar datos o advertir sobre supuestas irregularidades en el suministro.

    Los avisos oficiales sobre trabajos programados, interrupciones del servicio o tareas técnicas se difunden únicamente a través de los canales institucionales, como comunicados públicos, redes sociales verificadas o el sitio web oficial. Cualquier contacto que se aparte de estas vías debe ser considerado sospechoso.

    Mensajes de WhatsApp y enlaces fraudulentos: cómo prevenir engaños

    La entidad también alertó que esta modalidad de estafa se suma a otros intentos detectados mediante mensajes de WhatsApp, donde se solicita a los usuarios que ingresen a enlaces falsos o proporcionen información personal y bancaria. Estos mensajes suelen presentarse con un lenguaje urgente o amenazante, una estrategia común para inducir al error.

    Desde la Cooperativa insistieron en la importancia de no compartir datos personales, códigos, contraseñas ni acceder a links desconocidos, y recomendaron cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier mensaje o llamado sospechoso. Asimismo, se pidió a la población recurrir siempre a los canales oficiales ante dudas y denunciar este tipo de situaciones para evitar que más vecinos sean víctimas de estafas.

